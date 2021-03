manga – FOUR KNIGHTS OF THE APOCALYPSE (Mokushiroku no Yonkishi) – di Nakaba Suzuki

4 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

Scheda a cura di Han e M.

SCHEDA

Titolo originale: Four Knights of the Apocalypse – Mokushiroku no Yonkishi – (黙示録の四騎士)

Titolo internazionale: The Seven Deadly Sins: Four Knights of the Apocalypse

Autore: Nakaba Suzuki

Genere: avventura, azione, fantasy

Target: shounen

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Anno di pubblicazione in Giappone: 2021 – in corso

Casa Editrice giapponese: Kodansha

Rivista: Shuukan Shounen Magazine

Volumi: 1 (in corso)

In Italia: inedito

TRAMA

Sequel di “The Seven Deadly Sins” (la trama qua sotto non ha spoiler sul finale dell’opera precedente).

Percival è un ragazzino che vive tranquillo con il nonno, in cima ad una alta e remota montagna. Il giorno del suo 16 compleanno arriva un combattente vestito d’acciaio, che li attacca violentemente per ucciderli, parlando dei “quattro cavalieri dell’apocalisse” che secondo una profezia distruggeranno il regno.

Sopravvissuto miracolosamente, Percival decide di scendere dalla montagna: per trovare chi lo ha attaccato, capire chi sono i cavalieri, ma anche per esplorare il vasto mondo che lo circonda.

OPERE RELATIVE

Manga

– The Seven Deadly Sins – prequel

– The seven short stories – spinoff

Anime:

– The Seven Deadly Sins – serie tv

– The Seven Deadly Sins: Signs of Holy War – serie tv

– The Seven Deadly Sins: Revival of the Commandments – serie tv

– The Seven Deadly Sins: Wrath of the Gods – serie tv

– The Seven Deadly Sins 4: Dragon’s Judgement – serie tv

– Nanatsu no Taizai OVA – oav

– Nanatsu no Taizai Movie: Tenkuu no Torawarebito – film d’animazione

