anime – THE SEVEN DEADLY SINS: FOUR KNIGHTS OF THE APOCALYPSE – di Maki Odaira

Scheda a cura di Byron.

SCHEDA

Titolo originale: Nanatsu no Taizai: Mokushiroku no Yonkishi – (七つの大罪 黙示録の四騎士)

Titolo internazionale: The Seven Deadly Sins: Four Knights of the Apocalypse

Genere: serie tv – azione, avventura, fantasy

Target: shounen

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Numero episodi: 24 (concluso)

Anno di uscita in Giappone: 2023

Rete tv giapponese: Tv Tokyo

Trasmissione: domenica alle 16:30 (JST)

Tratto: 1° serie tv tratta da “Four Knights of the Apocalypse” di Nakaba Suzuki.

Director: Maki Odaira

Series Composition: Shigeru Murakoshi

Script: Shigeru Murakoshi

Character design: Youichi Takada

Music: Kohta Yamamoto

Studios: Telecom Animation Film

Titolo in Italia: The Seven Deadly Sins: Four Knights of the Apocalypse

Anno di pubblicazione in Italia: 2023

Trasmissione tv: no

Trasmissione tv online: Netflix, anche doppiato in italiano

Censura: no

Edizione italiana: Netflix (solo streaming)

Sigle

Opening:

1:”Up to Me!” by Little Glee Monster

2: “Your Key” by JO1

Ending:

1:”Friends Are For” by Moonchild

2: “Mikansei” by zaninosuke.

TRAMA

Ambientata anni dopo lo scioglimento dei Seven Deadly Sins, i più famigerati Holy Knights della Britannia, la serie si concentra sul giovane Percival che scopre di essere destinato a far parte di un gruppo di quattro cavalieri che, secondo la profezia, distruggeranno il mondo.

Di conseguenza, preso di mira dalle forze di Camelot, Percival viaggia per trovare gli altri tre membri dei Quattro Cavalieri insieme a Lancillotto, un cavaliere di Liones che è il figlio di Ban, membro dei Sette Peccati.

DOPPIATORI

Doppiatori italiani

Alessio De Filippis – Percival

Grasso Emma – Anne

Francesco Valeri – Donny

Matteo Liofredi – Lion

Picconi Fabrizio – Ardbeg

Giulio Brugnoni – Bandit

Caraglio Giovanni – Calden

Federico Campaiola – Edlin

OPERE RELATIVE

Manga

– The Seven Deadly Sins – opera capostipite

– Four Knights of the Apocalypse

– The seven short stories – spinoff

Anime:

In ordine cronologico

1- The Seven Deadly Sins – serie tv – opera di animazione capostipite

– The Seven Deadly Sins: I Segni della Guerra Santa – special ambientato tra la 1° e 2° serie tv

2- The Seven Deadly Sins: Il ritorno dei Dieci Comandamenti – serie tv

3- The Seven Deadly Sins: Wrath of the Gods – serie tv

– The Seven Deadly Sins: Prisoners of the Sky – film d’animazione, ambientato durante la 3° serie tv

4- The Seven Deadly Sins: Dragon’s Judgement – serie tv

– The Seven Deadly Sins: Cursed By Light – film d’animazione, ambientato dopo la 4° serie tv e che anima l’ultimo capitolo del manga

– The Seven Deadly Sins: Grudge of Edinburgh – film prequel di “Four knight of the Apocalypse”

5- The Seven Deadly Sins: Four Knights of the Apocalypse – serie tv

6- The Seven Deadly Sins: Four Knights of the Apocalypse 2 – serie tv

