anime – THE SEVEN DEADLY SINS: DRAGON’S JUDGEMENT – di Susumu Nishizawa

Scheda a cura di Byron.

SCHEDA

Titolo originale: Nanatsu no Taizai: Funnu no Shinpan – (七つの大罪 憤怒の審判)

Titolo internazionale: The Seven Deadly Sins: Dragon’s Judgement – The Seven Deadly Sins 4

Genere: serie tv – azione, avventura, fantasy

Target: shounen

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Numero episodi: 24 (concluso)

Anno di uscita in Giappone: 2021

Rete tv giapponese: Tv Tokyo

Tratto: 4° serie tv tratta dal manga “The Seven Deadly Sins“.

Director: Susumu Nishizawa

Series Composition: Rintarou Ikeda

Script: Yurika Miyao

Character design: Rie Nishino

Music: Hiroyuki Sawano, Kohta Yamamoto, Takafumi Wada

Studios: Deen

Titolo in Italia: The Seven Deadly Sins: Dragon’s Judgement

Anno di pubblicazione in Italia: 2021

Trasmissione tv: no

Trasmissione tv online: Netflix, anche doppiato in italiano

Censura: no

Edizione italiana: Netflix (solo streaming)

Sigle

Opening:

1:”Hikari Are” by Akihito Okano

2: “Eien no Aira” by Sora Amamiya

Ending:

1:”time” by SawanoHiroyuki[nZk]:ReoNa

2: “NAMELY” by UVERworld

TRAMA

Dopo che il Regno di Liones si trova ad affrontare una nuova minaccia, i Sette Peccati Capitali decidono di dividersi in tre gruppi per affrontare altrettanti potenti nemici che si estendono in Britannia.

I membri divisi dovranno affrontare tre potenti nemici, tentare di salvare la parte perduta di un caro amico, e iniziare il salvataggio di Elizabeth. Tuttavia, non tutto è proprio come sembra…

DOPPIATORI

Dubbing Director: Marco De Risi

Doppiatori italiani

Alessandro Vanni – Meliodas

Sabine Cerullo – Elizabeth

Danny Francucci – Gowther

Elena Liberati – Hawk

Elena Perino – Diane

George Castiglia – King

Marco De Risi – Gilthunder

Massimo Aresu – Ban

Mauro Gravina – Howzer

Raffaele Palmieri – Dreyfus

Raffaella Castelli – Merlin

Stefano Brusa – Hendrickson

Alessandro Campaiola – Simon

Beatrice Margiotti – Jericho

Fabiola Bittarello – Veronica

Francesca Rinaldi – Guila

Nanni Venditti – Griamore

Roberto Certomà – Slader

OPERE RELATIVE

Manga

– The Seven Deadly Sins – opera capostipite

– Four Knights of the Apocalypse

– The seven short stories – spinoff

Anime:

In ordine cronologico

1- The Seven Deadly Sins – serie tv – opera di animazione capostipite

– The Seven Deadly Sins: I Segni della Guerra Santa – special ambientato tra la 1° e 2° serie tv

2- The Seven Deadly Sins: Il ritorno dei Dieci Comandamenti – serie tv

3- The Seven Deadly Sins: Wrath of the Gods – serie tv

– The Seven Deadly Sins: Prisoners of the Sky – film d’animazione, ambientato durante la 3° serie tv

4- The Seven Deadly Sins: Dragon’s Judgement – serie tv

– The Seven Deadly Sins: Cursed By Light – film d’animazione, ambientato dopo la 4° serie tv e che anima l’ultimo capitolo del manga

– The Seven Deadly Sins: Grudge of Edinburgh – film prequel di “Four knight of the Apocalypse”

5- The Seven Deadly Sins: Four Knights of the Apocalypse – serie tv

6- The Seven Deadly Sins: Four Knights of the Apocalypse 2 – serie tv

RECENSIONI