anime – THE SEVEN DEADLY SINS: CURSED BY LIGHT – di Takayuki Hamana

SCHEDA

Titolo originale: Nanatsu no Taizai Movie 2: Hikari ni Norowareshi Mono-tachi – (劇場版 七つの大罪 光に呪われし者たち)

Titolo internazionale: The Seven Deadly Sins the Movie 2: Cursed By Light

Genere: film d’animazione – azione, avventura, fantasy

Target: shounen

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Durata: 1 hr. 19 min.

Anno di uscita in Giappone: 2021

Tratto: dal manga The Seven Deadly Sins.

Informazioni utili: Il film è ambientato esattamente a metà dell’ultimo episodio della quarta stagione, e copre l’ultimo capitolo del manga.

Director: Takayuki Hamana

Series Composition: Takayuki Hamana

Script: Rintarou Ikeda

Character design: Rie Nishino

Music:

Studios: Deen

Titolo in Italia: The Seven Deadly Sins: Cursed By Light

Anno di pubblicazione in Italia: 2021

Trasmissione tv: no

Trasmissione tv online: Netflix, anche doppiato in italiano

Censura: no

Edizione italiana: Netflix (solo streaming)

Sigle

Ending:

“Sono Saki no Hikari e” by Akihito Okano (from Porno Graffiti)

TRAMA

SPOILER SUL FINALE DELLA PRECEDENTE SERIE TV!

Sono passati sei mesi da quando i Seven Deadly Sins si sono sciolti dopo aver sconfitto il Re Demone e Cath Palug, la precedente battaglia vinta a spese del loro compagno Escanor. Dopo aver lasciato Liones con Elizabeth per visitare i luoghi in cui viveva nelle sue vite precedenti prima della loro incoronazione, Meliodas incontra suo fratello minore Zeldris e la sua amata Gelda mentre stanno facendo un viaggio simile, prima di tornare nel Regno dei Demoni.

I fratelli incontrano però un demone ferito a morte, che rivela che il loro mondo è stato conquistato da una fata e da un gigante; i colpevoli si sono rivelati essere il secondo re delle fate Dahlia scomparso e il “maestro artigiano gigante” Dubs.

DOPPIATORI

Doppiatori italiani

Alessandro Vanni – Meliodas

Sabine Cerullo – Elizabeth

Beatrice Margiotti – Jericho

Danny Francucci – Gowther

Elena Liberati – Hawk

Elena Perino – Diane

Federico Di Pofi – Arthur Pendragon

Francesca Rinaldi – Guila

George Castiglia – King

Gianluca Crisafi – Zeldris

Gianluca Tusco – Dahlia

Jessica Bologna – Gelda

Marco De Risi – Gilthunder

Massimo Aresu – Ban

Nanni Venditti – Griamore

Raffaella Castelli – Merlin

Ruggero Andreozzi – Dubs

Valerio Sacco – Escanor

OPERE RELATIVE

Manga

– The Seven Deadly Sins – opera capostipite

– Four Knights of the Apocalypse

– The seven short stories – spinoff

Anime:

In ordine cronologico

1- The Seven Deadly Sins – serie tv – opera di animazione capostipite

– The Seven Deadly Sins: I Segni della Guerra Santa – special ambientato tra la 1° e 2° serie tv

2- The Seven Deadly Sins: Il ritorno dei Dieci Comandamenti – serie tv

3- The Seven Deadly Sins: Wrath of the Gods – serie tv

– The Seven Deadly Sins: Prisoners of the Sky – film d’animazione, ambientato durante la 3° serie tv

4- The Seven Deadly Sins: Dragon’s Judgement – serie tv

– The Seven Deadly Sins: Cursed By Light – film d’animazione, ambientato dopo la 4° serie tv e che anima l’ultimo capitolo del manga

– The Seven Deadly Sins: Grudge of Edinburgh – film prequel di “Four knight of the Apocalypse”

5- The Seven Deadly Sins: Four Knights of the Apocalypse – serie tv

6- The Seven Deadly Sins: Four Knights of the Apocalypse 2 – serie tv

