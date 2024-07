anime – THE SEVEN DEADLY SINS: WRATH OF THE GODS – di Susumu Nishizawa

4 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

Scheda a cura di Byron.

SCHEDA

Titolo originale: Nanatsu no Taizai: Kamigami no Gekirin – (七つの大罪 神々の逆鱗)

Titolo internazionale: The Seven Deadly Sins: Imperial Wrath of the Gods

Genere: serie tv – azione, avventura, fantasy

Target: shounen

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Numero episodi: 24 (concluso)

Anno di uscita in Giappone: 2019

Rete tv giapponese: Tokyo Mx

Tratto: 3° serie tv tratta dal manga “The Seven Deadly Sins“.

Director: Susumu Nishizawa

Series Composition: Rintarou Ikeda

Script: Rie Uehara (eps 3, 9, 16) Rintarou Ikeda (11 episodes) Yoshiki Ōkusa (6 episodes) Yurika Miyao (4 episodes)

Character design: Rie Nishino

Music: Hiroyuki Sawano, Kohta Yamamoto, Takafumi Wada

Studios: Deen

Titolo in Italia: The Seven Deadly Sins: Wrath of the Gods

Anno di pubblicazione in Italia: 2019

Trasmissione tv: no

Trasmissione tv online: Netflix, anche doppiato in italiano

Censura: no

Edizione italiana: Netflix (solo streaming)

Sigle

Opening:

1: “ROB THE FRONTIER” by UVERworld

2: “delete” by SID

Ending:

1: “Regeneration” by Sora Amamiya

2: “Good Day” by Kana Adachi

TRAMA

Molte verità verranno rivelate, molti sacrifici sono stati fatti. Com’è andata la guerra di tremila anni prima in Britannia, quale è il legame che unisce Meliodas ed Elizabeth…?

Finalmente i sette peccati capitali sono tutti riuniti.

IMMAGINI clicca per ingrandire

DOPPIATORI

Dubbing Director: Marco De Risi

Doppiatori italiani

Alessandro Vanni – Meliodas

Sabine Cerullo – Elizabeth

Danny Francucci – Gowther

Elena Liberati – Hawk

Elena Perino – Diane

George Castiglia – King

Marco De Risi – Gilthunder

Massimo Aresu – Ban

Mauro Gravina – Howzer

Raffaele Palmieri – Dreyfus

Raffaella Castelli – Merlin

Stefano Brusa – Hendrickson

Alessandro Campaiola – Simon

Beatrice Margiotti – Jericho

Fabiola Bittarello – Veronica

Francesca Rinaldi – Guila

Nanni Venditti – Griamore

Roberto Certomà – Slader

OPERE RELATIVE

Manga

– The Seven Deadly Sins – opera capostipite

– Four Knights of the Apocalypse

– The seven short stories – spinoff

Anime:

In ordine cronologico

1- The Seven Deadly Sins – serie tv – opera di animazione capostipite

– The Seven Deadly Sins: I Segni della Guerra Santa – special ambientato tra la 1° e 2° serie tv

2- The Seven Deadly Sins: Il ritorno dei Dieci Comandamenti – serie tv

3- The Seven Deadly Sins: Wrath of the Gods – serie tv

– The Seven Deadly Sins: Prisoners of the Sky – film d’animazione, ambientato durante la 3° serie tv

4- The Seven Deadly Sins: Dragon’s Judgement – serie tv

– The Seven Deadly Sins: Cursed By Light – film d’animazione, ambientato dopo la 4° serie tv e che anima l’ultimo capitolo del manga

– The Seven Deadly Sins: Grudge of Edinburgh – film prequel di “Four knight of the Apocalypse”

5- The Seven Deadly Sins: Four Knights of the Apocalypse – serie tv

6- The Seven Deadly Sins: Four Knights of the Apocalypse 2 – serie tv

RECENSIONI