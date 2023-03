manga – TABLEAU GATE – di Rika Suzuki

4 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

Scheda a cura di Han.

SCHEDA

Titolo originale: Tableau Gate – (タブロウゲート)

Titolo internazionale: Tableau Gate

Autrice: Rika Suzuki

Genere: avventura, azione, fantasy

Target: shoujo

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Anno di pubblicazione in Giappone: 2007 – 2021

Casa Editrice giapponese: Akita Shoten

Rivista: Princess Gold

Volumi: 26 (concluso)

Titolo in Italia: Tableau Gate

Pubblicazione italiana:

– nel 2010 l’opera viene iniziata dalla Gp (casa editrice ora chiusa) che lo pubblica fino al numero 10

– dal numero 11 viene pubblicato dalla casa editrice JPop, edizione con sovracopertina a 6,90 €

Traduzione:

Volumi: 24 (in corso)

TRAMA

Satsuki Hikawa è stato diseredato dal nonno, ricchissimo mercante d’arte, e spedito in una villa della cittadina di Tatehama. In questo esilio dorato riceve un pacco che contiene un misterioso libro da cui, non appena aperto, fuggono quelle che sembrano essere delle persone. Il protagonista ancora non si è ripreso dalla sorpresa, che viene subito aggredito da una bambina di nome Lady, che lo rimprovera di essersi fatto scappare i “Tableau”, ovvero spiriti contenuti nei disegni dei tarocchi.

Satsuki si trova in una situazione a dir poco surreale: a sentire la ragazzina, dovrà recuperare tutti i simboli mancanti nel libro, altrimenti succederà qualcosa di terribile!

IMMAGINI clicca per ingrandire

RECENSIONI