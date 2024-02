manga – L’USURAIO – di Shohei Manabe

4 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

Titolo originale: Yamikin Ushijima-kun – (闇金ウシジマくん)

Titolo internazionale: Ushijima the Loan Shark

Autore: Shohei Manabe

Genere: drammatico, mistero, psicologico, criminalità

Target: seinen

Rating: consigliato ad un pubblico adulto

Anno di pubblicazione in Giappone: 2004 – 2009

Casa Editrice giapponese:

Rivista: Big Comic Spirits

Volumi: 46 (concluso)

Titolo in Italia: L’Usuraio

Anno di pubblicazione in Italia: 2014 – in corso

Casa Editrice italiana: Shogakukan

edizione inizialmente a 5,00 €, poi dal 34 volume è salito a 9,00 € (probabilmente per le poche vendite)

Traduzione:

Volumi: 44 (in corso)

TRAMA

Kaoru Ushijima è un usuraio, molto noto nel mercato nero. Ha un giro di affari talmente grande da potersi permettere anche dei dipendenti. I suoi clienti sono soprattutto giocatori d’azzardo e alcolizzati, che sono alla disperata ricerca di banconote.

Ushijima non ha pietà per nessuno: cinico e intelligente, non si fa scrupoli per recuperare i soldi imprestati a tassi altissimi. D’altra parte anche le persone attorno non sono meglio, da chi gli chiede il denaro alla yakuza (mafia), sono tutti avvolti in una nera spirale…

