manga – LOVE AND CURSE – di Fumiko Fumi

Scheda a cura di Marichan.

Titolo originale: Ai to Noroi – (愛と呪い)

Titolo internazionale: Love and Curse

Autrice: Fumiko Fumi

Genere: dramamtico, psicologico

Target: seinen

Rating: consigliato ad un pubblico adulto per gli argomenti trattati

Anno di pubblicazione in Giappone: 2017

Casa Editrice giapponese: Shinchosha

Rivista: Kurage Bunch

Volumi: 3 (concluso)

Titolo in Italia: Love and Curse

Anno di pubblicazione in Italia: Febbraio 2024 – in corso

Casa Editrice italiana: Musubi Edizioni

edizione a € 7,90

Volumi: 1 (in corso)

“Quando ero piccola mi chiedevo se dal cielo sarebbe caduti molti meteoriti, oppure se il mondo intero sarebbe affondato nell’acqua fino a essere distrutto. Quando avevo questi sogni ero sollevata dal fatto che potevo finalmente morire. Volevo essere qualcosa di speciale. Volevo vivere una vita normale. Sono passati 20 anni da allora. Questo è il mio racconto di amore e maledizione.”

Giappone, anni ’90. Aiko vive in un piccolo paesino rurale, e fa parte di una setta religiosa assieme ai genitori e al fratellino. L’atmosfera è cupa e pesante perchè sono tutti convinti che stia per arrivare la fine del mondo, e la protagonista deve anche vedersela con continui abusi da parte del padre.

Troppo piccola per affrontare queste violenze piscologiche e fisiche da sola, Aiko sogna che giunga davvero l’apocalisse, per morire e smettere di soffrire. Ma questa fine sembra non arrivare mai…

Nota: Il fumetto è un racconto semi-autobiografico dell’autrice.

