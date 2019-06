manga – HARMONY – di Keikaku Ito, Fumi Minato

A cura di Nia_sama

SCHEDA

Titolo originale: Harmony – (ハーモニー)

Titolo internazionale: Harmony

Autori: Keikaku Ito (Project Itoh), Fumi Minato

Genere: seinen – drammatico, fantascienza, mistero, psicologico

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Anno di pubblicazione in Giappone: pubblicato per la prima volta nell’aprile 2015

Casa Editrice giapponese: Kadokawa Shoten

Rivista: serializzato sulla rivista Newtype

Tratto: dal romanzo “Harmony” di Keikaku Ito

Volumi: 2 (in corso) – (dovrebbe terminare a giugno 2019)

Titolo in Italia: Harmony

Anno di pubblicazione in Italia: Aprile 2018 – in corso

Casa Editrice italiana: Star Comics

Volumi: 2 (in corso)

TRAMA

Storia basata su un futuro dove delle organizzazioni internazionali sono apparentemente dedite al mantenimento di una vita sana per le popolazioni mondiali; finché una serie di suicidi non rivela una cospirazione per sfruttare questo sistema apparentemente perfetto.

Anche la protagonista, Tuan Kirie, mentre viveva ancora in Giappone ai tempi del liceo, aveva tentato invano con altre due sue amiche una protesta estrema, ma fallendo poi miseramente.

A distanza di tempo si trova, per ironia della sorte, a far parte di una di queste organizzazioni sanitarie; e l’incontro dopo anni con una delle sue amiche l’aiuterà ad andare ancora più nel profondo e a scoprire l’ulteriore marcio dietro un’ apparente “armonia”.

IMMAGINI clicca per ingrandire

OPERE RELATIVE

Novel

– Harmony

Anime

– Harmony – film d’animazione

RECENSIONI

– Hai letto questa opera e vuoi recensirla, consigliarla o sconsigliarla agli altri utenti del sito? Basta solo che scrivi un Commento qua sotto! – Oppure leggi i Pareri all’opera dati dagli altri visitatori del sito, sempre qua sotto! – Puoi anche discuterne sul nostro Forum.