manga – GENTE: Ristorante no hitobito – di Natsume Ono

A cura di Beppe Black Red

SCHEDA

Titolo originale: Gente – Ristorante no hitobito (GENTE〜リストランテの人々〜)

Traduzione: Gente – Le persone del Ristorante Paradiso

Titolo internazionale: Gente – The People of Ristorante Paradiso

Autrice: Natsume Ono

Genere: seinen – cucina, sentimentale, slice of life

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Anno di pubblicazione in Giappone: 2006

Casa Editrice giapponese: Ohta Shuppan

Rivista: Manga Erotics F

Volumi: 3 (concluso)

In Italia: inedito

TRAMA

Spin Off prequel di Ristorante Paradiso; che ci mostra le vicende dello staff del locale mostrandoci il passato di alcuni di loro.

Per esempio, la storia di come Vito ha conosciuto sua moglie, di come Lorenzo abbia deciso di aprire il locale “la casetta dell’Orso”; del passato di Luciano e Gigi; in una storia lenta e romantica come solo alcune strade in Italia possono essere, fra angosce, speranze e sogni.

IMMAGINI clicca per ingrandire

OPERE RELATIVE

Manga

– Ristorante Paradiso – sequel

CURIOSITÀ

– Le vicende di Gente insieme a quelle di Rispara sono state animate nell’anime “Ristorante Paradiso”

