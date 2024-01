manga – TOUCH ME! – di Yoshimi Toda

4 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

Scheda a cura di Sophitia.

SCHEDA

Titolo originale: Gakuran no Naka Made Sawatte Hoshii – (学ランの中までさわって欲しい)

Titolo internazionale: Touch Me!

Autrice: Yoshimi Toda

Genere: scolastico, sentimentale

Target: yaoi

Rating: consigliato ad un pubblico adulto

Anno di pubblicazione in Giappone: 2018

Casa Editrice giapponese: Shogakukan

Rivista: &Flower

Volumi: 2 (concluso)

Titolo in Italia: Touch Me!

Anno di pubblicazione in Italia: 2021

Casa Editrice italiana: Planet Manga

edizione con sovracopertina, a 7,00 €

Traduzione: Laura Giordana

Volumi: 2 (concluso)

TRAMA

Niimi e Sawane frequentano l’ultimo anno delle superiori e fanno parte del consiglio studentesco, ma hanno anche una storia segreta. Non propriamente un fidanzamento, in quanto entrambi si definiscono “trombamici”.

Ma Niimi si sta seriamente innamorando di Sawane, ma è pieno di dubbi. Ha paura che lui non lo corrisponda, e che vengano scoperti dagli altri, con conseguenza di problemi e bullismo.

OPERE RELATIVE

Manga

– Gakuran no Naka Made Sawatte Hoshii Sono Saki – sequel

