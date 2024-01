manga – CHANGE WORLD – di Yu Minaduki

4 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

Scheda a cura di Sophitia.

SCHEDA

Titolo originale: Change World – (チェンジワールド)

Titolo internazionale: Change World

Autrice: Yu Minaduki

Genere: sentimentale

Target: yaoi

Rating: consigliato ad un pubblico adulto

Anno di pubblicazione in Giappone: 2017

Casa Editrice giapponese: Shinshokan

Rivista: Dear +

Volumi: 2 (concluso)

Titolo in Italia: Change World

Anno di pubblicazione in Italia: 2022

Casa Editrice italiana: Flashbook

edizione con sovracopertina e prime pagine a colori, a 6,90 €

Traduzione: Enrica Sbaffoni

Volumi: 2 (concluso)

TRAMA

Arimura e Ito sono due impiegati fidanzati da circa un anno, ma dato che lavorano in due uffici diversi e hanno molto lavoro, riescono a vedersi poco. Perciò Arimura vorrebbe andare a convivere, ma Ito non si sente ancora pronto.

Le cose si complicano quando una conoscenza in comune, Hozumi, viene per caso a sapere della loro storia. Per misteriosi motivi, decide che li farà separare a tutti i costi.

OPERE RELATIVE

Manga

Il fumetto fa parte di una serie di volumi autoconclusivi, ma collegati tra loro.

– Sayonara Game

– Love Nest

– Love Nest 2nd

– Engage

