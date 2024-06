ANIME HOME VIDEO e CINEMA: GIUGNO 2024

5 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

In questo sito abbiamo deciso di segnalare solo le uscite certe prese direttamente dai siti e dai canali social delle varie case editrici. Ogni volta che ci saranno novità, la lista verrà aggiornata (non tutte le case editrici mettono subito disponibile l’elenco delle uscite del mese).

THE TUNNEL TO SUMMER, THE EXIT OF GOODBYES

film d’animazione – Uscita 10, 11 e 12 giugno. – Distribuzione: Plaion Pictures, Anime Factory

LUPIN III: LA PIETRA DELLA SAGGEZZA

film d’animazione – Uscita 24, 25 e 26 giugno. – Distribuzione: Yamato Video

DINYT

Mobile Suit Gundam 0080 – Oav 1-6

2 Blu-Ray+2 Dvd

YAMATO VIDEO

Lady Oscar – Parte 2

3 Bluray o 3 Dvd

Rocky Joe Stagione 2 – Parte 2

3 Bluray o 5 Dvd

Lupin III -Tv Mov. Coll. “2011-2013”

3 Bluray o 3 Dvd – il cofanetto contiene: “IL SIGILLO DI SANGUE” – “LA SIRENA DELL’ ETERNITÀ” – LA PAGINA SEGRETA DI MARCO POLO” – “LA PRINCIPESSA DELLA BREZZA: LA CITTA’ NASCOSTA NEL CIELO”