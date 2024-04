ANIME HOME VIDEO e CINEMA: APRILE 2024

5 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

PERFECT BLUE

Film d’Animazione – Giappone 1998. Durata 81 Minuti. Di Satoshi Kon – Uscita 22 Aprile. Distribuzione Nexo Digital.

SPY X FAMILY – CODE: WHITE

Film d’Animazione – Giappone 2023. Durata 110 Minuti. Di Kazuhiro Furuhashi – Uscita 24 aprile 2024. Distribuzione Eagle Pictures, Crunchyroll

THE TUNNEL TO SUMMER, THE EXIT OF GOODBYES

Film d’Animazione – Giappone 2022. Durata 83 Minuti. Di Tomohisa Taguchi – Uscita 15 aprile 2024. Distribuzione Plaion Pictures.

L’ARPA BIRMANA

Film Drammatico – Giappone 1956. Durata 116 Minuti. Di Kon Ichikawa – Uscita 02 Aprile, Distribuzione: Cineteca di Bologna.

DINYT

Made In Abyss – Standard Edition Box

Eps. 01-13, 3 Blu-Ray

EAGLE PICTURES

Rocky Joe Stagione 2 – Parte 1

3 Bd o 5 Dvd

Ken Il Guerriero, Parte 4

5 Dvd