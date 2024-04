MANGA APRILE 2024

5 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)



Uscite MANGA (manhwa, manhua, italiani…) APRILE 2024

A cura di Marichan.

In questo sito abbiamo deciso di segnalare solo le uscite certe prese direttamente dai siti e dai canali social delle varie case editrici. Ogni volta che ci saranno novità, la lista verrà aggiornata (non tutte le case editrici mettono subito disponibile l’elenco delle uscite del mese). Clicca sul titolo dell’opera per leggerne la scheda su questo sito.

– STARS COMICS –

02 Aprile

GACHIAKUTA n. 5

€ 5,20

IL TESORO DI TAKARA – Novità del mese!

€ 7,50

ONE PIECE n. 107

€ 5,20

RAVE – THE GROOVE ADVENTURE NEW EDITION n. 7

€ 5,90

SHAMAN KING THE SUPER STAR n. 5

€ 6,50

SOLO LEVELING n. 1

ANIME VARIANT € 9,90

WITCH WATCH n. 6

€ 5,90

09 Aprile

A COUPLE OF CUCKOOS n. 9

€ 5,90

CLAYMORE NEW EDITION n. 17

€ 5,90

DETECTIVE CONAN 104

€ 6,50

GIGANTIS n. 5

€ 6,50

IN THE CLEAR MOONLIT DUSK n. 7

€ 5,90

I’M IN LOVE WITH THE VILLAINESS n. 4

€ 6,90

KAGUYA-SAMA: LOVE IS WAR n. 24

€ 6,50

MARRIAGETOXIN n. 2

€ 6,50

SHIKIMORI’S NOT JUST A CUTIE n. 5

€ 6,50

16 Aprile

DETECTIVE CONAN NEW EDITION n. 46

€ 6,50

DRAGON BALL ULTIMATE EDITION n. 24

€ 15,00

FUNGUS AND IRON n. 4

€ 5,90

GINKA e GLÜNA n. 2

€ 5,90

LE BIZZARRE AVVENTURE DI JOJO: CRAZY DIAMOND’S DEMONIC HEARTBREAK n. 3

€ 5,90

LEVIATHAN – COMPLETE BOX

€ 25,90

MAGICAL GIRL RISUKA n. 5

€ 6,50

MERMAID MELODY PICHI PICHI PITCH n.3

€ 9,00

MY GENDERLESS BOYFRIEND n. 5

€ 6,90

PINK HEART JAM – REGULAR BOX – Novità del mese!

€ 13,90

SAND LAND – NEW EDITION – Novità del mese!

€ 5,90

SAND LAND – ULTIMATE EDITION – Novità del mese!

€ 15,00

SHIRAYUKI DAI CAPELLI ROSSI n. 25

€ 5,90

THE BOXER n. 7

€ 13,90

VANISHING MY FIRST LOVE n. 9

€ 6,50

VINLAND SAGA n. 27

€ 5,90

23 Aprile

A SIGN OF AFFECTION n. 1

ANIME VARIANT € 6,90

AULA ALLA DERIVA n. 3

€ 17,00

DIABLOMACHIA n. 1 – Novità del mese!

€ 6,90

LET’S HAIKYU!? n. 6

€ 5,20

LEVIATHAN n. 1 – Novità del mese!

€ 7,90

MASHLE n. 16

€ 5,20

MY HERO ACADEMIA n. 39

€ 5,20 – LIMITED EDITION € 5,90

ONEIRA n. 3

€ 6,90

PROMISE CINDERELLA n. 6

€ 6,50

SANPEI IL RAGAZZO PESCATORE TRIBUTE EDITION n. 11

€ 12,00

SHENZE n. 1 – Novità del mese!

€ 9,90

SHIBATARIAN n. 1 – Novità del mese!

€ 6,50 – VARIANT COVER EDITION € 7,90

THE SECRET OF SCARECROW n. 1 – Novità del mese!

€ 7,50

30 Aprile

ARIA THE MASTERPIECE n.4

€ 19,90

AYAKASHI TRIANGLE n. 8

€ 5,90

DEMON SLAYER – CAMPUS KIMETSU! n. 2

€ 5,90

EDENS ZERO n. 22

€ 5,50

FOUR KNIGHTS OF THE APOCALYPSE n. 14

€ 5,20

PANDORA HEARTS NEW EDITION n. 1 – Novità del mese!

€ 12,90

RAVE – THE GROOVE ADVENTURE NEW EDITION n. 8

€ 5,90

RUMIC WORLD n. 1 – Novità del mese!

€ 16,00

UZAKI-CHAN WANTS TO HANG OUT! n. 10

€ 6,50

– PLANET MANGA (PANINI) –

11 Aprile

Twin Star Exorcists 28

5,90 €

Demon Slave 14

5,20 €

Saint Seiya: I Cavalieri dello Zodiaco – The Lost Canvas 13 – nuova edizione

5,20 €

One-Punch Man 29

5,20 € – variant 7,00 €

Il mio Dannato Rivale 4

7,50 €

Sex Battle – Densetsu no Yarichin VS Teppeki no Shiriana 2

7,50 €

Yomi No Tsugai 5

5,20 €

Lupin III – Gratest Heists – Novità del mese!

cofanetto 25,80 €

Lupin III – Gratest Heists 1 – Novità del mese!

12,90 €

Lupin III – Gratest Heists 2 – Novità del mese!

12,90 €

Blue Exorcist 29

5,20 €

Ristampe:

– L’Attacco dei Giganti 6

17 Aprile

Saga of Tanya the Evil 28

8,50 €

L’Usuraio 45

9,00 €

Namaikizakari – Ma Che Sfacciato! 21

7,00 €

My Home Hero 17

7,00 €

Agente 008 n.24

5,90 €

Watanare– Non Esiste che ci Mettiamo insieme!…Oppure Sì? 5

7,90 €

Mieruko-Chan 9

7,00 €

Wind Breaker 7

7,00 €

The Dangerous Convenience 4

15,00 €

Uncle From Antoher World 3

7,00 €

Show-Ha Shoten! 4

7,00 €

Bleach Brave Souls – Novità del mese!

Artbook dedicato all’omonimo videogames 30,00 €

Ristampe:

– Jujutsu Kaisen – Sorcery Fight 0

– Jujutsu Kaisen – Sorcery Fight 3

24 Aprile

Giant Killing 59

5,50 €

Triage X 27

7,90 €

Konosuba! – This Wonderful World 18

5,90 €

Boy’s Abyss 12

7,00 €

Cuore di Menta 3 – nuova edizione

12,00 €

Gantz:E 6

7,90 €

Soul Eater Ultimate Deluxe Edition 10

13,00 €

Yawara! 6 – nuova edizione

15,00 €

Hikaru No Go Ultimate Deluxe Edition 6

15,00 €

Bakuman 6 – nuova edizione

7,50 €

Billy Bat 11

7,50 €

Billy Bat 12

7,50 €

Billy Bat 13

7,50 €

Billy Bat 14

7,50 €

Billy Bat 15

7,50 €

Billy Bat Cofanetto 3

Billy Bat 11/15 – Cofanetto 37,50 €

Make the Exorcist Fall in Love 2

7,90 €

Ristampe:

– Jujutsu Kaisen – Sorcery Fight 2, 5, 6, 7, 9, 10, 12

– Sidooh 22, 23

– Blue Exorcist 2

– Bleach 2, 4, 9, 11, 66, 69, 72, 73

– J POP –

03 Aprile

#DRCL midnight children 3

A Cruel God Reigns 8

Tokyo Ghoul Deluxe Collection Edition Box 2 (5 -7)

L’orrore di Dunwich – Novità del mese!

Dance Dance Danseur 21

Hirayasumi 4

Mission: Yozakura Family 17

The Dangers in my heart 4

10 Aprile

Il mio matrimonio felice ArtBook – Novità del mese!

Il mio povero pancreas – Novità del mese!

Polaris will never be gone 2

Final Fantasy Lost Stranger 10

I Quattro Fratelli Yuzuki 12

L’impero delle Otome 18

Studio Cabana 2

17 Aprile

Girl Crush 1 – Novità del mese!

Akane Banashi 5

Frieren – Oltre la fine del viaggio 12 (regular e deluxe) + Fanfare for Frieren

Initial D 8

Kingdom 63

So I’m a Spider, So What? 13

The Rising Of The Shield Hero 23

Tokyo Ghoul Deluxe Collection Edition 5

24 Aprile

Crazy Food Truck BOX – Novità del mese!

L’estate in cui Hikaru è morto 4

L’estate in cui Hikaru è morto 1 variant cover

Wet Sand – Novità del mese!

Dungeon Food 13

Dungeon Food 14 – ultimo numero

Rent a Girlfriend 20

Under Ninja 10

30 Aprile

Girl Crush 2

Tales of Reincarnation in Maydare 1 – Novità del mese!

Oshi No Ko – My Star 13

Blue Giant Supreme 4

Devillady 7

– MAGIC PRESS –

Skip Beat! 37

6,90€

L’amore al tempo dei social 2

6,90€

Redo of Healer 13

7,50€

– FLASHBOOK –

CIGARETTE AND CHERRY 06

WHITE LIAR – Novità del mese!

GOLDEN RASPBERRY 4

– GOEN –

VAMPIRE PRINCESS MIYU 6

MITSUYOKON 2 – LA SPOSA DEL DIO

DISTRUGGETE SOBUTEI! 3

MORIRO’ SE NON RESTO VERGINE 3

IN PIEDI SU UN MILIONE DI VITE 2

COSI’ CARINA – FLY ME TO THE MOON 4

HADACAMERA 3

L’ASSISTENTE DEL MESE 7

– DYNIT –

You and I are polar opposites. 1 – Novità del mese!

12,90€ anche variant

GTO. Paradise lost 20

6,90€

Re:monster 7

6,90€

– HIKARI –

Gli strani casi del Professor Munakata 8 – ultimo numero

di Yukinobu Hoshino

Mother Parasite 6

di Hirohisa Sato

I giorni dell’allegria 2 – ultimo numero

di Noboru Rokuda

– TOSHOKAN –

Yan 6

6.90€

– GAIJIN –

Cos’è che non va con la Segretaria Kim? 4

– JUNDO –

Lost in the cloud 1 – Novità del mese!

9,99 €