MANGA MARZO 2024

5 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)



Uscite MANGA (manhwa, manhua, italiani…) MARZO 2024

A cura di Marichan.

In questo sito abbiamo deciso di segnalare solo le uscite certe prese direttamente dai siti e dai canali social delle varie case editrici. Ogni volta che ci saranno novità, la lista verrà aggiornata (non tutte le case editrici mettono subito disponibile l’elenco delle uscite del mese). Clicca sul titolo dell’opera per leggerne la scheda su questo sito.

– STARS COMICS –

05 Marzo

AYAKASHI TRIANGLE n. 7

€ 5,90

BLUE BOX n. 8

€ 5,90

DEMON SLAYER – CAMPUS KIMETSU! n. 1 – Novità del mese!

€ 5,90

FAIRY TAIL 100 YEARS QUEST n. 15

€ 5,20

FOUR KNIGHTS OF THE APOCALYPSE n. 13

€ 5,20

I CAVALIERI DELLO ZODIACO – SAINT SEIYA FINAL EDITION n. 8

€ 7,90

KAIJU GIRL CARAMELISE n. 1 – Novità del mese!

€ 6,50 – VARIANT € 7,90

12 Marzo

A COUPLE OF CUCKOOS n. 8

€ 5,90

ARIADNE IN THE BLUE SKY n. 21

€ 5,90

BAKEMONOGATARI – MONSTER TALE n. 21

€ 6,50

CLAYMORE NEW EDITION n. 16

€ 5,90

HERE U ARE n. 3

Con 1 illustration card € 9,90

MAO n. 17

€ 5,20

RANKING OF KINGS n. 6

€ 6,90

RAVE – THE GROOVE ADVENTURE NEW EDITION n. 6

€ 5,90

SWEET HOME n. 11

€ 12,90

THE KING’S BEAST n. 5

€ 5,90

19 Marzo

DETECTIVE CONAN NEW EDITION n. 45

€ 6,50

DRAGON BALL ULTIMATE EDITION n. 23

€ 15,00

GINKA & GLÜNA n. 1 – Novità del mese!

€ 5,90

LE BIZZARRE AVVENTURE DI JOJO: CRAZY DIAMOND’S DEMONIC HEARTBREAK n. 2

€ 5,90

MARRIAGETOXIN n. 1 – Novità del mese!

€ 6,50 – TOXIC EDITION € 12,90

MERMAID MELODY PICHI PICHI PITCH n.1

€ 9,00

MIX n. 19

€ 5,50

SCUM’S WISH n. 9

€ 6,50

WELCOME TO THE BALLROOM n. 8

€ 5,90

26 Marzo

A SIGN OF AFFECTION n. 9

€ 5,90

ARIA THE MASTERPIECE n. 3

€ 19,90

ERA DESTINO CHE T’INCONTRASSI n. 3

€ 5,90

FINCHÉ MORTE NON CI SEPARI n. 9

€ 6,50

HAIKYU!! CLUB n. 5

€ 5,20

KAITO KID – TREASURED EDITION n. 1 – Novità del mese!

€ 6,50

PINK HEART JAM – Novità del mese!

REGULAR BOX € 13,90 – DELUXE BOX € 19,90

RUMIC WORLD n. 1 – Novità del mese!

€ 16,00

RUROUNI KENSHIN PERFECT EDITION n. 13

€ 9,00

SANPEI IL RAGAZZO PESCATORE TRIBUTE EDITION n. 10

€ 12,00

TOWER OF GOD n. 13

€ 12,90

X6 – CRUCISIX n. 2

€ 6,50

– PLANET MANGA (PANINI) –

07 Marzo

Nyaight of the Living Cat 4

7,00 €

Ristampe:

– Naruto 12, 23

– Berserk Collection Serie Nera 23

14 Marzo

Shy 15

5,20 €

Spy x Family 12

5,20 €

Saint Seiya: I Cavalieri dello Zodiaco – The Lost Canvas 12 – nuova edizione

5,20 €

Undead Unluck 14

5,20 €

Sakamoto Days 12

5,20 €

Togen Anki: Sangue Maledetto 10

5,20 €

Sakura, Saku 7

5,20 €

Hirano e Kagiura 2

7,00 €

21 Marzo

Blue Lock 24

7,00 €

Kitchen of Witch Hat 5

7,00 €

Kijin Gentosho Demon Hunter 4

7,00 €

Bakuman 5 – nuova edizione

7.50€

Hikaru No Go Ultimate Deluxe Edition 5

15.00€

Marmalade boy little. Deluxe edition 7

9,90 €

Mi Togli il Respiro 2

7,00 €

Cold Lonely Death 2

7,00 €

10 Cose che Voglio Fare Prima dei 40 Anni – Novità del mese!

7,50 €

Bless – Cut-Price 1 – Novità del mese!

3,99 €

Sanda 1 – Novità del mese!

7,50 € – variant 7,90 €

Everything is Fine 1 – Novità del mese!

14,90 €

Karukaya – Le Case degli Spiriti – Novità del mese!

12,90 €

28 Marzo

Namaikizakari – Ma Che Sfacciato! 20

7,00 €

City Hunter Rebirth 13

7,00 €

Tenken – Reincarnato in una Spada 13

7,00 €

Otherside Picnic 10

7,90 €

My Home Hero 16

7,00 €

Kei X Yaku – Dangeorus Buddy 9

7,00 €

Blue Sky Complex 9

7,00 €

The Witch and the Beast 8

7,00 €

Yasha 6

16,00 €

Yawara! Ultimate Deluxe Edition 5

15.00€

Cuore di Menta 2 – nuova edizione

12,00 €

Noblesse 4

14,90 €

Ennead 3

15,00 €

Jujutsu Kaisen The Movie: Il Romanzo – Novità del mese!

libro – 13,00 €

Neon Genesis Evangelation TV Animation – Novità del mese!

libro – 59,00 €

Bleach Brave Souls – Novità del mese!

libro – 30,00 €

– J POP –

06 Marzo

Takahashi del negozio di biciclette 1 – Novità del mese!

Insomniacs after school 9

Skip & Loafer 5

L’orrore di Dunwich 1 – Novità del mese!

DanMachi: Sword Oratoria 23

Il Mistero di Ron Kamonohashi 10

Mononogatari 8

Servamp 19

Smile Down the Runway 19

13 Marzo

Polaris will never be gone BOX 1-3 – Novità del mese!

La Luna e l’Acciaio 2

Yorha: Assalto a Pearl Harbor 2

DanDaDan 11

Don’t Call it Mystery 5

Call Of The Night 13

Happy of the End 3

Ice Guy & Cool Girl 8

The War of Greedy Witches 5

20 Marzo

Girl Crush 1 – Novità del mese!

La Nave di Teseo 9

Lei e il suo cane da guardia 4

Medalist 6

Noyu Girl 3

Shadows House 14

World’s End Harem 16

26 Marzo

Gaku 5

Rosen Garten Saga 2

Choujin X 7

Jujin Omegaverse: Remnant 7

Miss Kobayashi’s Dragon Maid 14

My Charms Are Wasted 6

Polaris Will Never Be Gone 1 – Novità del mese!

Re:Zero Stag. IV – 6

Squalificati – Ranger Reject 10

– MAGIC PRESS –

Skip Beat! 36

L’harem alla fine dei mondi 9

L’epica ascesa del domatore fuorilegge 2

Giochi d’amore 3

Insieme per sempre 1 – Novità del mese!

La mia maledetta vampira 3

– FLASHBOOK –

(non ancora annunciate)

– GOEN –

Il duca della morte e la domestica oscura 6

Chihayafuru – Il gioco di Chihaya 5

Team Phoenix 2

Nella prossima vita non voglio conoscerti 3

La principessa rock 3

– DYNIT –

(non ancora annunciate)

– HIKARI –

Pumpkin Night 2

7.50€

Shigahime 2

7.50€

Soul Liquid Chambers 2

7.50€

Susano Oh 6

14.90€

That’s my Space Opera! 2

7.50€

Duke Goblin 2 – ultimo numero

I racconti dell’orrore di Noroi Michiru – Novità del mese!

Irene of love 4

– COCONINO PRESS –

PTSD RADIO 1 – Novità del mese!

AMANE GYMNASIUM 3

MAIWAI 4

– TOSHOKAN –

900 yen l’ora 2

6.90€

Gli architetti di Babele 1 – Novità del mese!

7.90€

I cacciatori di draghi e altri racconti – Novità del mese!

8.90€

Il gusto delle stagioni – Novità del mese!

6.90€

La monella Chie 3

8.90€

Rescue Wild Birds – Novità del mese!

8.90€

Yan 5

6.90€

– SALDAPRESS –

Alice & Zoroku 3

7.50€

Teogonia 3

7.50€

Kuma kuma kuma bear 4

– MANGASENPAI –

Il mio vicino metallaro – Novità del mese!

7.90€

– GAIJIN –

Cos’è che non va con la Segretaria Kim? 3

– EINAUDI –

Tenui bagliori – Novità del mese!

16.50€

– HARPER COLLINS –

Tatami Galaxy – Romanzo – Novità del mese!

16.90€