manhwa – NOBLESSE – di Jae-Ho Son, Gwang-Su Lee

A cura di Lexa

SCHEDA

Titolo originale: Noblesse – (노블레스)

Titolo internazionale: Noblesse

Autori: storia di Jae-Ho Son; disegni di Gwang-Su Lee

Genere: avventura, azione, commedia, scolastico, soprannaturale

Target: seinen

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Anno di pubblicazione in Corea: 2007 – 2019

Casa Editrice giapponese:

Pubblicazione in Corea: webtoon (fumetto online interamente a colori) pubblicato sul sito della casa editrice Naver, pagina ufficiale coreana. I primi capitoli sono visibili gratuitamente.

Dopo il successo, è stato pubblicato anche in versione cartacea.

Capitoli: 544 capitoli (concluso)

Volumi: 25 (concluso)

In Italia: inedito

Reperibilità tradotto ufficialmente in inglese dalla Webtoons, sul suo sito/app è leggibile intero in varie lingue, tra cui l’italiano.

Il manhwa è stato pubblicato anche in Giappone, dalla casa editrice Futabasha.

TRAMA

Cadis Etrama Di Raizel è un vampiro che si sveglia ai giorni nostri, dopo 820 anni di sonno, e si ritrova nella Corea del Sud, con il mondo totalmente cambiato da come ricordava. Mentre gira per la città, finisce per caso nel liceo dove è preside il suo vecchio servitore Frankenstein. In seguito decide di rimanere lì a scuola, facendosi passare per uno studente straniero di nome Rai.

La sua intenzione è di capire il mondo moderno, e di mescolarsi con gli altri facendosi nuovi amici; ma una misteriosa organizzazione lo ha misteriosamente preso di mira…

IMMAGINI clicca per ingrandire

OPERE relative

Manhwa

– Noblesse – Rai’s Adventure – spinoff

– Alpha (Bugyeum) – spinoff

Anime

– Noblesse: Awakening – oav

– Noblesse: The Beginning of Destruction – oav

– Noblesse – serie tv, annunciata

RECENSIONI