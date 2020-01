manga – BALLROOM E YOUKOSO (Welcome to the Ballroom) – di Tomo Takeuchi

A cura di Marichan

SCHEDA

Titolo originale: Ballroom e Youkoso – (ボールルームへようこそ)

Titolo internazionale: Welcome to the Ballroom – Sweep over the Dance Hall

Autrice: Tomo Takeuchi

Genere: danza, sport, sentimentale, scolastico

Target: shounen

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Anno di pubblicazione in Giappone: 2011 – in corso

Casa Editrice giapponese: Kodansha

Rivista: Gekkan Shounen Magazine

Volumi: 9 (in corso)

In Italia: inedito

TRAMA

Fujita Tatara è un ragazzo di 15 anni che sta per finire le medie [la durata della scuola è diversa che in Italia], senza alcuna idea sul cosa fare in futuro, nè in quale scuola superiore iscriversi.

Un giorno entra per caso, anche un po’ costretto da uno dei maestri, nella Scuola di Danza Ogasawara, a provare una lezione di ballo da sala. Le cose non vanno molto bene, anche perchè Fujita non ha mai danzato in vita sua, e si sente in enorme imbarazzo anche per la presenza di una sua bella compagna di scuola.

Ma qualcosa in lui è scattato, una voglia di cambiare la sua vita e di impegnarsi, una sensazione che non aveva mai provato. Così decide di iscriversi e di imparare a ballare come un professionista, nonostante la strada sia tutta in salita, sopratutto per uno che inizia alla sua età.

OPERE RELATIVE

Anime

– Ballroom e Youkoso – serie tv

RECENSIONI

