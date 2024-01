manga – HELLO MORNING STAR – di Tomo Kurahashi

4 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

SCHEDA

Titolo originale: Hello Morning Star- (ハローモーニングスター)

Titolo internazionale: Hello Morning Star

Autrice: Tomo Kurahashi

Genere: sentimentale, musica

Target: yaoi

Rating: consigliato ad un pubblico adulto

Anno di pubblicazione in Giappone: 2017 – 2023

Casa Editrice giapponese: Libre Shuppan

Rivista: Be x Boy GOLD

Volumi: 3 (concluso)

Titolo in Italia: Hello Morning Star

Anno di pubblicazione in Italia: 2022

Casa Editrice italiana: Planet Manga

edizione 7,00 €, con sovracopertina

Traduzione: Mayumi Kobayashi

Volumi: 3 (concluso)

TRAMA

Atsuko è il frontman della band di idol maschili Planet. Yuki è invece il leader del gruppo Real.

I due erano amici, ma ora sono rivali per raggiungere la vetta delle classifiche. Tutti sono a conoscenza della cosa, dato che ne parlano anche nelle dirette televisive.

Ma nessuno sa che erano più che amici: tra loro c’era amore e stavano assieme. Le cose sono poi andate male… Ma Atsuko prova ancora dei sentimenti per lui.

