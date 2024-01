manga – YOMI NO TSUGAI – di Hiromu Arakawa

4 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

SCHEDA

Titolo originale: Yomi no Tsugai – (黄泉のツガイ)

Titolo internazionale: Daemons of the Shadow Realm

Autrice: Hiromu Arakawa

Genere: avventura, azione, soprannaturale

Target: shounen

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Anno di pubblicazione in Giappone: 2021 – in corso

Casa Editrice giapponese: Square Enix

Rivista: Shounen Gangan

Volumi: 5 (in corso)

Titolo in Italia: Yomi no Tsugai

Anno di pubblicazione in Italia: 2023 – in corso

Casa Editrice italiana: Planet Manga

edizione a 5,20 €

Traduzione:

Volumi: 4 (in corso)

TRAMA

In un piccolo villaggio montano isolato dal mondo, vive il giovane cacciatore Yuzu con la gemella Asa, che però è rinchiusa in una sorta di prigione dalla quale non può uscire. Ma un giorno la barriera attorno al paesino si rompe, infranta da un gruppo di persone violente che stanno cercando proprio i due fratelli.

Yuzu corre dalla sorella ma la trova morta, uccisa da una donna con poteri soprannaturali che afferma di essere la sua vera gemella. Viene aiutato dal misterioso Dera, che gli dona un ciondolo capace di evocare gli Tsugai, spiriti protettori del villaggio, che accompagneranno Yuzu nella sua avventura alla ricerca della verità.

