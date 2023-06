manga – NOBILTA’ CONTADINA – di Hiromu Arakawa

4 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

SCHEDA

Titolo originale: Hyakushou Kizoku – (百姓貴族)

Titolo internazionale: Noble Farmer

Autrice: Hiromu Arakawa

Genere: commedia, slice of life

Target: shoujo

Rating: consigliato a tutti

Anno di pubblicazione in Giappone: 2008 – in corso

Casa Editrice giapponese: Shinshokan

Rivista: Wings

Volumi: 7 (in corso)

Titolo in Italia: Nobiltà Contadina

Anno di pubblicazione in Italia: 2013 – in corso

Casa Editrice italiana: Planet Manga

inizialmente i volumi costavano 7,90 €, ora costano 12,00 €

Traduzione:

TRAMA

Prima di diventare una mangaka (fumettista) Hiromu Arakawa viveva in Hokkaido, in una fattoria, e allevava bestiame per venderne il latte. In questo manga racconta – in modo comico e disegnandosi nei panni di una mucca – i suoi impegni quotidiani e le battaglie contro la fauna selvatica, tempo atmosferico e… la sua bizzarra famiglia!

(P.S. lavorando anche io in un’azienda agricola posso dire che alcuni avvenimenti, per quanto possano sembrare strani, sono realistici!)

