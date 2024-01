manga – GACHA GACHA – di Hiroyuki Tamakoshi

3 2 Voti Vota l'opera (solo registrati)

Scheda a cura di Han.

SCHEDA

Titolo originale: Gacha Gacha – (ガチャガチャ)

Titolo internazionale: Gacha Gacha

Autore: Hiroyuki Tamakoshi

Genere: commedia, ecchi, harem, sentimentale

Target: shounen

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Anno di pubblicazione in Giappone: 2002

Casa Editrice giapponese: Kodansha

Rivista: Shuukan Shounen

Volumi: 16 (concluso) – diviso in due stagioni

– “Gacha Gacha – Capsule” (volumi 1-5)

– “Gacha Gacha – Secret” (volumi 6-16)

Titolo in Italia: Gacha Gacha

Anno di pubblicazione in Italia: 2004 – interrotto

Casa Editrice italiana: Play Press

Volumi:

– inizialmente pubblicato sulla rivista “Yatta” al ritmo di una ventina di pagina per volta. Nel 2006 la rivista chiude, e il manga viene interrotto

– la Play Press inizia a ristampare nel 2008 i volumi monografici, ma al 3 volume la serie viene sospesa

TRAMA

Clara, la migliore amica di Kohei, dopo una vacanza alle Hawaii torna in Giappone con un carattere completamente diverso e instabile. Ci sono momenti in cui diventa provocante e sexy, altri in cui si comporta come una bambina piccola, e poi improvvisamente diventa aggressiva e manesca… per poi tornare sé stessa e prendersela con il povero Kohei per le situazioni imbarazzanti in cui l’ha coinvolto!

Il ragazzo è molto preoccupato per l’amica, che cosa è successo, e come farla guarire?

IMMAGINI clicca per ingrandire

LINK inerenti alla serie

Altre opere di Hiroyuki Tamakoshi presenti sul sito:

Shanana della giungla manga

RECENSIONI