manga – FUKIGEN NA MONONOKEAN (Mononokean l’imbronciato) – di Kiri Wazawa

A cura di Marichan

SCHEDA

Titolo originale: Fukigen na Mononokean – (不機嫌なモノノケ庵)

Titolo internazionale: The Morose Mononokean

Autore: Kiri Wazawa

Genere: scolastico, soprannaturale

Target: shounen

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Anno di pubblicazione in Giappone:

Casa Editrice giapponese: Square Enix

Rivista: Gangan Online

Volumi: 14 (in corso)

In Italia: inedito

TRAMA

Hanae Ashiya è entusiasta all’idea di iniziare il liceo ma, la sera antecedente al primo giorno di scuola, un bianco e cicciotto yokai (spirito) gli si attacca addosso, provandogli un brusco calo di energie! Per ben sette giorni Ashiya cerca di entrare in aula, ma finisce sempre per svenire all’ingresso della scuola, e portato in infermeria.

Proprio lì vede per caso un volantino con un’offerta di lavoro: un ragazzo sta cercando qualcuno che lo aiuti a esorcizzare gli spiriti. Ashiya chiama subito, non tanto per lavorare, ma perchè spera di trovare aiuto per staccare lo yokai dal suo corpo.

Il liceale fa così la conoscenza del coetaneo Haruitsuki Abeno, esperto di yokai e proprietario di una piccola sala da tè chiamata “Mononokean”, e perennemente imbronciato…

OPERE RELATIVE

Anime

– Fukigen na Mononokean – serie tv

– Fukigen na Mononokean 2 – serie tv

