Uscite MANGA e MANHWA – MARZO 2023

A cura di Marichan.

In questo sito abbiamo deciso di segnalare solo le uscite certe prese direttamente dai siti e dai canali social delle varie case editrici. Ogni volta che ci saranno novità, la lista verrà aggiornata (non tutte le case editrici mettono subito disponibile l’elenco delle uscite del mese).

– STARS COMICS –

01 Marzo

AYAKASHI TRIANGLE n. 3

€ 5,90

DEMON SLAYER – KIMETSU NO YAIBA LIBRO DA COLORARE n. 2 BLU

€ 7,90

FAIRY TAIL 100 YEARS QUEST n. 12

€ 5,20

I CAVALIERI DELLO ZODIACO – SAINT SEIYA FINAL EDITION n. 4

€ 7,00

KAIJU No. 8 n. 7

€ 5,50

OEN – Novità del mese!

€ 18,00

ONE PIECE FILM: RED – ROMANZO – Novità del mese!

CON MINIPOSTER A COLORI € 15,00

SHAMAN KING FLOWERS n. 2

€ 6,50

THE GOD OF HIGH SCHOOL n. 1 – Novità del mese!

€ 12,90

08 Marzo

A COUPLE OF CUCKOOS n. 2

€ 5,90

BAKEMONOGATARI – MONSTER TALE n. 17

€ 6,50

BLUE BOX n. 2

€ 5,90

CLAYMORE NEW EDITION n. 5

€ 5,90

FAIRY TAIL NEW EDITION n. 63

€ 5,20

FANGS n. 1 – Novità del mese!

€ 6,90

KAMISAMA KISS NEW EDITION n. 3

€ 9,00

MAO n. 14

€ 5,20

TALES OF WEDDING RINGS n. 12

€ 6,50

THE DECAGON HOUSE MURDERS n. 5

€ 6,90

THE TUMBLING ONIGIRI IN THE TOWN – Novità del mese!

€ 9,90

VIGILANTE – MY HERO ACADEMIA ILLEGALS n. 15

€ 5,20

15 Marzo

CARD CAPTOR SAKURA CLEAR CARD n. 13

€ 5,20

DETECTIVE NEW EDITION 33

€ 5,90

DRAGON BALL ULTIMATE EDITION n. 11

€ 15,00

FOUR KNIGHTS OF THE APOCALYPSE n. 7

€ 5,20

FUNGUS AND IRON n. 1 – Novità del mese!

€ 5,90

LULLABY OF THE DAWN n. 2

€ 6,50

ONE PIECE QUIZ BOOK n. 3

€ 6,50

RECORD OF RAGNAROK n. 14

€ 6,50

SANCTUARY n. 5

€ 15,00

SHIRAYUKI DAI CAPELLI ROSSI n. 20

€ 5,90

WELCOME TO THE BALLROOM n. 2

€ 5,90

22 Marzo

A SIGN OF AFFECTION n. 5

€ 5,90

FAIRY TAIL COLLECTION n. 10

€ 26,00

FINCHÉ MORTE NON CI SEPARI n. 3

€ 6,50

FROM THE RED FOG n. 2

€ 6,50

GUNDAM THUNDERBOLT n. 18

€ 6,50

MIRACLE GIRLS n. 1 – Novità del mese!

€ 8,00

RUROUNI KENSHIN PERFECT EDITION n. 7

€ 9,00

SANPEI IL RAGAZZO PESCATORE TRIBUTE EDITION n. 5

€ 12,00

SWEET HOME n. 5

€ 12,90

THE BOXER n. 1 – Novità del mese!

€ 13,90

THERAPY GAME RESTART n. 1 – Novità del mese!

€ 6,50

TOWER OF GOD n. 9

€ 12,90

TSUBAKI-CHO LONELY PLANET NEW EDITION n. 8

€ 5,90

– PLANET MANGA (PANINI) –

02 Marzo

Un Marzo da Leoni 11

ristampa – 7,00 €

Un Marzo da Leoni 12

ristampa – 7,00 €

Un Marzo da Leoni 13

ristampa – 7,00 €

Vagabond Deluxe 16

ristampa – 7,00 €

Vagabond Deluxe 17

ristampa – 7,00 €

Skeleton Knight in Another World 1 – Novità del mese!

7,00 €

Boy’s Abyss 5

7,00 €

Soul Eater Ultimate Deluxe Edition 3

13,00 €

Bentornato, Alice 2

7,00 €

My Home Hero 3

7,00 €

Real 11

ristampa 7,00 €

Real 12

ristampa 7,00 €

Mieruko-Chan 2

7,00 €

Death Note – Another Note

ristampa – Romanzo 19,90 €

Dai Dark 5

7,50 €

Mushoku Tensei – Jobless Reincarnation 17

7,50 €

20th Century Boys: Ultimate Deluxe Edition 11

ristampa 14,90 €

Neon Genesis Evangelion Collector’s Edition 4

ristampa 14,90 €

Valmont: Le Relazioni Pericolose Deluxe – Novità del mese!

12,90 €

09 Marzo

Eden – Ultimate Deluxe Edition 5

24,00 €

Death Note – L change the World

ristampa – Romanzo 19,90 €

Elden Ring 1 – Novità del mese!

7,00 €

Berserk Deluxe 2

50,00 €

Cook Anime – Novità del mese!

libro di ricette 19,90 €

Eyeshield 21 – Complete Edition 11

14,90 €

Marmalade Boy: Ultimate Deluxe Edition 2

12,90 €

Bundle Duranki + Bersek Nera

10,90 €

Berserk Maximun 27

10,90 €

– J POP –

01 Marzo

Choujin X 1 – Novità del mese!

di Sui Ishida € 6,90

Mononogatari 1 – Novità del mese!

di Onigunso € 6,50

A cruel God reigns 1 – Novità del mese!

di Moto Hagio € 14,00

Tokyo Revengers 24

di Ken Wakui € 6,50

I quattro fratelli Yuzuki 5

di Shizuki Fujisawa € 6,00

Yarichin Bitch Club 5

di Ogeretsu Tanaka € 6,90

RISTAMPE

Voci e altre storie

Lovesick e altre storie

Hellsing – Nuova Edizione BOX (Vol. 1-5)

Pokémon – La Grande Avventura 20-23

GoGo Monster

DanDaDan 4

Girl from the Other Side 3 e 4

Il richiamo di Chtulhu – Deluxe Edition

Dungeon Food 1-10

L’Eroe è morto 11-20

USCITE DIGITALI

Choujin X 01

Nagatoro da 11 a 13

Tokyo Revengers 24

(in aggiornamento)

– GOEN –

LA CASA DEL SOLE 1 – Novità del mese!

€ 5,95

YOKOHAMA SHOPPING BLOG 2

€ 6,95

SEI S O SEI M 2

€ 6,95

IL FIORE E IL DEMONE 1 – Novità del mese!

€ 5,95

RACCONTI DELLA FAMIGLIA TENDO 1 – Novità del mese!

€ 5,95

LA LEGGENDA DI ODA SABURO NOBUNAGA VOL. 16

€ 7,50

SUDORE E SAPONE 1 – Novità del mese!

€ 6,95

SUDORE E SAPONE VOL.1 VARIANT + SLIPCASE – Novità del mese!

€ 6,95

Ristampe:

– SOUL GADGET RADIANT 1

– SOUL GADGET RADIANT 2

– HOLYLAND 1

– SUICIDE ISLAND 2

– The devil’s lost soul 4

– The devil’s lost soul 5

– ALICE ACADEMY 9

– HARU POLISH 2

– DUE COME NOI 11

– FLASHBOOK –

(in aggiornamento)

– MAGIC PRESS –

(in aggiornamento)

– DYNIT –

Animal Crossing: New Horizons – Il diario dell’isola deserta 5

12.90€

Beck New Edition 8

12.90€

Fool Night 3

12.90€

Manshu Opium Squad 1 – Novità del mese!

12.90€ – disponibile anche in Variant

Snowball Earth 2

12.90€

– HIKARI –

Gannibal 8

€7,00

Gannibal Box Set 1

contiene i voll.1-3, €24,00

Gannibal Box Set 1 Vuoto

€3,00

Gen di Hiroshima 3

€7,50

Cinema 3

€7,00

Carisma 2

€7,50

Liddel 3 – ultimo numero!

€8,00

JK Haru – Sex Worker in Another World 4

€7,00

Saiyuki – L’epopea del re scimmiotto 5

€7,00

New Love New Life 2

€7,00

– BAO –

Dien Bien Phu – True End 1 – Novità del mese!

€8,90

– SALDA PRESS –

To-y 4

€14,00

– COCONINO PRESS–

La mia vita in barca – Edizione Integrale – Novità del mese!

€ 35,00