manga – KOMI CAN’T COMMUNICATE (Komi-san wa Komyushou Desu.) – di Tomohito Oda

SCHEDA

Titolo originale: Komi-san wa Komyushou Desu. – (古見さんは、コミュ症です。)

Titolo internazionale: Komi Can’t Communicate

Autore: Tomohito Oda

Genere: commedia, scolastico, slice of life, sentimentale

Target: shounen

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Anno di pubblicazione in Giappone: 2016 – in corso

Casa Editrice giapponese: Shogakukan

Rivista: Shuukan Shounen Sunday

Volumi: 23 (in corso)

Titolo in Italia: Komi Can’t Communicate

Anno di pubblicazione in Italia: 2020 – in corso

Casa Editrice italiana: JPop

edizione con sovracopertina, a 5,90 €

Volumi: 13 (in corso)

TRAMA

Tadano-kun inizia la scuola superiore conoscendo Komi-san, la ragazza più ammirata della scuola. Vista da tutti come una bellezza glaciale e taciturna, il ragazzo scopre che in realtà lei è timida e ha enormi problemi a comunicare con gli altri.

Komi soffre molto per questo suo problema, perciò Tadano decide di cercare di aiutarla a farsi degli amici.

OPERE RELATIVE

Anime

– Komi Can’t Communicate – serie tv

Live Action

– Komi-san wa, Comyushou desu. – drama

