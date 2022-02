anime – KOMI CAN’T COMMUNICATE (Komi-san wa Komyushou Desu.) – di Kazuki Kawagoe

4 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

SCHEDA

Titolo originale: Komi-san wa Komyushou Desu. – (古見さんは、コミュ症です。)

Titolo internazionale: Komi Can’t Communicate

Genere: serie tv – commedia, scolastico, slice of life, sentimentale

Target: shounen

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Numero episodi: 12 (concluso)

Anno di uscita in Giappone: Ottobre – Dicembre 2021

Rete tv giapponese: Netflix

Tratto: dal manga “Komi Can’t Communicate” di Tomohito Oda.

Director: Kazuki Kawagoe

Chief Director: Ayumu Watanabe

Series Composition: Deko Akao

Script: Deko Akao, Yumi Suzumori

Character design: Atsuko Nakajima

Music: Yukari Hashimoto

Studios: OLM

Titolo in Italia: Komi Can’t Communicate

Anno di pubblicazione in Italia: Ottobre 2021 (versione sub) Gennaio 2022 (versione doppiata)

Trasmissione tv: no

Trasmissione tv online: Netflix, sia con audio originale sia doppiato in italiano

Censura: no

Edizione italiana: Netflix Italia (disponibile solo per lo streaming, e non in home video)

Sigle:

Opening

“Cinderella” by Cidergirl

Ending

“Hikareinochi” by Kitri

Trailer originale sottotitolato in italiano



TRAMA

Tadano Hitohito (Tadano-kun) inizia il liceo, e il primo giorno conosce Komi Shouko (Komi-san), sua compagna di banco, e la ragazza più popolare e carina della scuola, ma anche taciturna. Ma scopre che Komi è silenziosa perchè ha un grande disturbo di ansia, e non riesce a comunicare con gli altri.

Tadano decide di aiutarla a realizzare il suo sogno di avere cento amici, iniziando con essere il suo primo e promettendole di aiutarla a trovare gli altri novantanove.

DOPPIATORI

VERSIONE ITALIANA:

Doppiaggio Italiano e Sonorizzazione: CD CINEDUBBING

Direzione del doppiaggio: Fabrizio Mazzotta

Assistente al doppiaggio: Stefano Porfiri

Dialoghi italiani: Alessandro Muraca

Fonico di Mix: Paolo Castella

CAST

Shoko Komi: Veronica Puccio

Hitohito Tadano: Andrea Di Maggio

Himiko Agari: Giulia Tarquini

Najimi Osana: Martina Felli

Ren Yamai: Vittoria Bartolomei

Makeru Yamada: Agnese Marteddu

Akako Onigashima: Joy Saltarelli

Narratrice: Laura Cosenza

Doppiatori – Personaggi

Aoi Koga – Shōko Komi

Gakuto Kajiwara – Hitohito Tadano

Rie Murakawa – Najimi Osana

Ami Maeshima – Makeru Yadano

Junya Enoki – Shousuke Komi

Kenji Akabane – Shigeo Chiarai

Kensho Ono – Mono Shinobimono

Kikuko Inoue – Shūko Komi

Maaya Uchida – Hitomi Tadano

Megumi Han – Nokoko Inaka

Mitsuaki Hoshino – Masayoshi Komi

Rina Hidaka – Ren Yamai

Rumi Okubo – Omoharu Nakanaka

Ruriko Aoki – Nene Onemine

Sarah Emi Bridcutt – Akako Onigashima

Yuga Sato – Taisei Sonoda

Yukiyo Fujii – Himiko Agari

Yurika Moriyama – Kaede Otori

OPERE RELATIVE

Manga

– Komi Can’t Communicate – opera capostipite

Anime

– Komi Can’t Communicate 2 – serie tv (anncuniata)

Live action

– Komi-san wa Komyushou Desu. – telefilm

