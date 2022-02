anime – FANTASY BISHOUJO JUNIKU OJISAN TO (Life with an Ordinary Guy Who Reincarnated…) – di Sayaka Yamai

4 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

Titolo originale: Fantasy Bishoujo Juniku Ojisan to – (Fabiniku – Isekai Bishoujo Juniku Ojisan – 異世界美少女受肉おじさんと)

Titolo internazionale: Life with an Ordinary Guy Who Reincarnated into a Total Fantasy Knockout – With a Fogie Reincarnated as a Pretty Fantasy Girl

Genere: commedia, comico, avventura, fantasy, sentimentale

Target: shounen

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Numero episodi: 5 – in corso

Anno di uscita in Giappone: Gennaio 2022 – in corso

Rete tv giapponese:

Trasmissione: mercoledì alle 00:00 (JST)

Tratto: dal manga “Isekai Bishoujo Juniku Ojisan”

Director: Sayaka Yamai

Series Composition: Toshimitsu Takeuchi

Music: Takeshi Watanabe

Studios: OLM Team Yoshioka

In Italia: in visione, gratuita e legale, sottotitolata in italiano su Crunchyroll.

Titolo nello streaming in Italia: Life With an Ordinary Guy Who Reincarnated Into a Total Fantasy Knockout

Distributore: Crunchyroll Italia (solo streaming)

Sigle:

Opening

“Akatsuki no Salaryman” by Yoshiki Fukuyama

Ending

“‘FA’NTASY to!” by Luce Twinkle Wink

TRAMA

Tachibana Hinata e Jinguuji Tsukasa sono due impiegati trentenni amici da sempre; ma mentre quest’ultimo è bello, intelligente, di successo e amato dalle donne; Tachibana si sente inferiore a tutto. Una sera mentre si ubriaca da solo, esprime il desiderio di diventare una bellissima donna, in modo di essere adulata ed ammirata da tutti.

Caso vuole che una dea lo stia ascoltando, e decide di mandare i due amici in un mondo fantasy parallelo; ma mentre Jinguuji ha il suo aspetto… Tachibana si risveglia nei panni di una bellissima ragazza bionda! Confusi dagli eventi i due se la prendono con la dea, la quale si arrabbia e li maledice con la missione di sconfiggere il Signore dei Demoni!

Inizia così il viaggio dei due per completare la missione; cercando di non innamorarsi l’un dell’altro!

DOPPIATORI

Doppiatore – Personaggio

Kent Itō – Hinata Tachibana (maschio)

M.A.O – Hinata Tachibana (femmina)

Satoshi Hino – Tsukasa Jingūji

Amane Shindō – Ultina

Eri Kitamura – Lucius

Hikaru Tohno – Satina

Junichi Suwabe – Shen

Kaito Ishikawa – Schwarz von Liechtenstein Lohengramm

Rie Kugimiya – Dea

Yū Serizawa – Muria

Yui Makino – Ugraine

Yukiyo Fujii – Telolilo Lilili Lu

