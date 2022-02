anime – PRINCESS PRINCIPAL: CROWN HANDLER 1 – di Masaki Tachibana

4 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

Titolo originale: Princess Principal: Crown Handler 01 – (プリンセス・プリンシパル: Crown Handler 01)

Titolo internazionale: Princess Principal: Crown Handler Movie 1

Genere: film d’animazione – azione, mistero, fantascienza, steampunk

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Durata: 53 minuti

Anno di uscita in Giappone: Febbraio 2021

Tratto: storia originale. 1° Film della serie Anime Princess Principal del 2017

Director: Masaki Tachibana

Series Composition: Noboru Kimura

Script: Noboru Kimura

Character design: Kimitake Nishio, Yukie Akiya

Music: Yuki Kajiura

Studios: Actas, Studio 3Hz

In Italia: inedito

Sigle:

Opening

“LIES and TIES” by Void_Chords feat. Yui Mugino

Ending

“Nowhere Land” by Akira Sekine, Aoi Koga, Akari Kageyama, Nozomi Furuki, & Yō Taichi

Trailer



TRAMA

SPOILER SUL FINALE DELLA SERIE ANIMATA

Dopo la scoperta da parte della Monarchia dell’ operazione “Changeling”, e a seguito degli eventi della Cattedrale Reale, le tensioni e i sospetti sulla presenza di una o più spie all’interno delle fazioni è diventata sempre più palpabile, con il team Principal che si deve occupare sempre più spesso di liberare e trasferire sospettati e alleati della Repubblica, prima che vengano uccisi…

Preoccupato che una spia fare il doppiogioco e comunicare informazioni al Duca di Normandia, Control decide di mandare Dorothy e le altre a incontrare Bishop, un alleato vicino alla famiglia Reale e assicurarsi sulla sua fedeltà.

Ma il loro compito non sarà facile, e dovranno stare sempre all’erta; in un avventura fra strategia e rivelazioni come in una partita a scacchi…

Chi sarà la talpa della Repubblica

CURIOSITÀ

– Il film è un seguito della Serie “Princess Principal” del 2017

– Il film in principio era stato annunciato come seconda serie, salvo poi venire cambiato in un Esalogia di cui Crown Handle è il primo capitolo.

– La sigla finale riassume a grandi linee le vicende della serie animata

DOPPIATORI

Doppiatore – Personaggio

Akira Sekine – Princess

Aoi Koga – Ange

Akari Kageyama – Beatrice

Miyuki Sawashiro – 7

Nozomi Furuki – Chise

Takaya Hashi – Duke of Normandy

Takayuki Sugo – L

Yō Taichi – Dorothy

Yuko Iida – Gazelle

Eiko Hanawa – Queen

OPERE RELATIVE

Anime

– Princess Principal – serie tv – opera capostipite – prequel

– Princess Principal Crown Handler 2 – film d’animazione – sequel

– Princess Principal: Crown Handler Oav – special

