manga – HYOUKA – di Task Ohna

Titolo originale: Hyouka – (氷菓)

Titolo internazionale: Hyouka

Autore: Task Ohna (su storia originale di Honobu Yonezawa)

Genere: mistero, scolastico, slice of life, giallo

Target: shounen

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Anno di pubblicazione in Giappone: 2012 – in corso

Casa Editrice giapponese: Kadokawa Shoten

Rivista: Shounen Ace

Tratto: dalla serie tv “Hyouka“, a sua volta tratto da un romanzo.

Volumi: 13 (in corso)

Titolo in Italia: Hyouka

Anno di pubblicazione in Italia: 2015 – in corso

Casa Editrice italiana: JPop

edizione con sovracopertina, a 5,90 €

Volumi: 13 (in corso)

TRAMA

Hotaro Oreki, appena entrato al liceo Kamiyama, riceve una lettera da sua sorella maggiore che lo incoraggia ad entrare nel club di letteratura classica, di cui lei stessa ha fatto parte quando frequentava quella scuola.

Hotaro è un ragazzo apatico e pigro, e controvoglia va nella sede del club. Qua incontra Eru Chitanda, una ragazza dai modi garbati e dalla grande curiosità, oltre che dall’ottimo spirito di osservazione. A loro si aggiungeranno Satoshi Fukube, amico d’infanzia e di classe di Hotaro, e Mayaka Ibara, loro ex compagna di classe, nonché ex di Satoshi.

Ben presto i quattro membri si ritroveranno ad indagare su alcuni piccoli misteri all’interno della scuola, diventando un club di investigazione.

OPERE RELATIVE

Romanzo

– Hyouka – opera capostipite

Anime

– Hyouka – serie tv

– Hyouka: Motsubeki Mono wa – oav

