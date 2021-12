manga – CESARE: IL CREATORE CHE HA DISTRUTTO – di Fuyumi Soryo

4 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

Scheda a cura di Byron

SCHEDA

Titolo originale: Cesare: Hakai no Souzousha – (チェーザレ 破壊の創造者) – Cesare: Il Creatore che ha distrutto

Titolo internazionale: Cesare: The Creator of Destruction

Autrice: Fuyumi Soryo

Genere: storico

Target: seinen

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Anno di pubblicazione in Giappone: 2006 – in corso

Casa Editrice giapponese: Kodansha

Rivista: Morning

Volumi: 12 (in corso) pubblicazione lenta e discontinua

Titolo in Italia: Cesare – Il Creatore che ha distrutto

Anno di pubblicazione in Italia: 2007 – in corso

Casa Editrice italiana: Star Comics

edizione a 7,00 €

Volumi: 12 (in corso)

TRAMA

Informazioni utili: ispirato alla storia di Cesare Borgia.

Pisa 1941, dominio dei Medici: qui viene ospitata una delle università più prestigiose e Angelo di Canossa ha il grande onore di frequentarla, grazie all’intercessione di Lorenzo de Medici. La sua vita cambia quando incontra Cesare Borgia…

IMMAGINI clicca per ingrandire

LINK inerenti alla serie

Altre opere di Fuyumi Soryo presenti sul sito:

RECENSIONI