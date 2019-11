manga – HAIKYU!! L’ASSO DEL VOLLEY – di Haruichi Furudate

A cura di Han

SCHEDA

Titolo originale: Haikyuu!! – ( ハイキュー!!)

Titolo internazionale: Haikyuu!!

Autore: Haruichi Furudate

Genere: sportivo (pallavolo), slice of life, scolastico

Target: shounen

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Anno di pubblicazione in Giappone: 2012 – in corso

Casa Editrice giapponese: Shueisha

Rivista: Shuukan Shounen Jump

Volumi: 40 (in corso) l’autore ha dichiarato che il manga è entrato nell’arco finale della storia

Titolo in Italia: Haikyu!! L’asso del volley

Anno di pubblicazione in Italia: 2014 – in corso

Casa Editrice italiana: Star Comics

edizione economica, a 4,30 €

Traduzione: Edoardo Serino

Lettering: Christian Biscaro

Volumi: 33 (in corso)

TRAMA

Dopo aver assistito a una partita di pallavolo, Shouyou Hinata si pone come personale obbiettivo di diventare “il piccolo gigante” di quello sport. Entrato nel club di pallavolo della sua scuola media, affronta insieme alla squadra il torneo interscolastico, ma lui e i suoi compagni devono inchinarsi di fronte a una forte squadra guidata da un formidabile giocatore di nome Tobio Kageyama.

Desideroso di arrivare ai vertici e di prendersi la rivincita, Shouyou continua a praticare la pallavolo anche alla sua entrata alle superiori, dove però trova nel club scolastico proprio il suo rivale Kageyama.

OPERE RELATIVE

Manga

– Let’s! Haikyuu!? – spinoff

Anime, Serie tv

1- Haikyuu!! – serie tv

2- Haikyuu!! Second Season – serie tv

3- Haikyuu!! Karasuno Koukou vs. Shiratorizawa Gakuen Koukou – serie tv

4- Haikyu!! To the top – serie tv

Anime

– Haikyuu!! OVA – oav

– Haikyu: Riku vs Ku – oav

– Haikyuu!! Movie 1: Owari to Hajimari – film d’animazione

– Haikyuu!! Movie 2: Shousha to Haisha – film d’animazione

– Haikyuu!! Movie 3: Sainou to Sense – film d’animazione

– Haikyuu!! Movie 4: Concept no Tatakai – film d’animazione

Light Novel

– Haikyu!!

