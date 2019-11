manga – STEAMBOY – di Katsuhiro Otomo, Yu Kinutani

A cura di Han

SCHEDA

Titolo originale: Steamboy – (スチームボーイ)

Titolo internazionale: Steamboy

Autori: Katsuhiro Otomo, Yu Kinutani

Genere: avventura, azione, fantascienza, steampunk, storico

Target: seinen

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Anno di pubblicazione in Giappone: 2005

Casa Editrice giapponese: Kodansha

Rivista: Magazine Z

Tratto: dal film d’animazione “Steamboy” dello stesso Otomo

Volumi: 2 (concluso)

Titolo in Italia: Steamboy

Anno di pubblicazione in Italia: 2010

Casa Editrice italiana: Star Comics

edizione deluxe, con sovracopertina, a 6,00 €

Traduzione: Rie Zushi

Volumi: 2 (concluso)

TRAMA

La storia è ambientata nell’Inghilterra del 1866, in piena rivoluzione industriale, proprio nel momento in cui si cercano di creare delle invenzione che possano facilitare la vita dell’uomo.

Ray Steam è il discendente di una famiglia di inventori: dovrà evitare che una creazione del nonno, una sfera contenente un vapore compresso ad alta densità, venga rubata da una associazione che vorrebbe usarla per creare delle armi devastanti.

OPERE RELATIVE

Anime

– Steamboy – film d’animazione

Light Novel

– Steamboy

LINK inerenti alla serie

RECENSIONI

