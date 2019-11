manga – DENSHA OTOKO – di Hidenori Hara, Hitori Nakano

A cura di Anne

SCHEDA

Titolo originale: Densha Otoko – Net Hatsu, Kakueki Teisha no Love Story – (電車男~ネット発、各駅停車のラブストーリー~)

Titolo internazionale: Densha Otoko – Net Development, the Love Story of a Local Train

Autori: Disegni di Hidenori Hara, Storia Hitori Nakano

Genere: sentimentale

Target: seinen

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Anno di pubblicazione in Giappone: 2005

Casa Editrice giapponese: Shogakukan

Rivista: Young Sunday

Tratto: la trama si rifà ad una storia vera, o così dice l’autore, che l’ha inizialmente raccontata sul forum giapponese 2channel; per poi pubblicare subito dopo un romanzo, da cui sono stati tratti manga e film

Volumi: 3 (concluso)

Titolo in Italia: Densha Otoko – il ragazzo del metrò

Anno di pubblicazione in Italia: 2006

Casa Editrice italiana: Star Comics

edizione a 4,20 €

Volumi: 3 (concluso)

TRAMA

Un ragazzo timido e “otaku” sta tornando a casa con il treno quando, raccogliendo tutto il suo coraggio, aiuta alcune donne disturbate da un ubriaco, tra cui una bella ragazza che poi gli chiede l’indirizzo.

Due giorni dopo, a casa del ragazzo arrivano due preziose tazze di Hermes, come segno di ringraziamento. Imbarazzato ma desideroso di invitare la donna ad uscire, pensa di chiedere aiuto online ad una sorta di forum… e si ritroverà presto invaso da consigli e da internauti che vogliono aiutarlo, e che ribattezzano lui “Densha” e la ragazza “Hermes”; e che seguiranno passo dopo passo l’evolversi della storia d’amore tra i due.

IMMAGINI clicca per ingrandire

OPERE RELATIVE

Light Novel

– Densha Otoko

Manga

– Densha Otoko – Bijo to Junjo Otaku Seinen no Net Hatsu Love Story

– Densha Otoko – Demo, Ore Tabidatsu yo

– Densha Otoko: Ganbare Doku Otoko!

Live action

– Densha Otoko

RECENSIONI

– Hai letto questa opera e vuoi recensirla, consigliarla o sconsigliarla agli altri utenti del sito? Basta solo che scrivi un Commento qua sotto! – Oppure leggi i Pareri all’opera dati dagli altri visitatori del sito, sempre qua sotto! – Puoi anche discuterne sul nostro Forum.