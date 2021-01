anime – HAIKYUU!! – di Susumu Mitsunaka

Vota! [Totale: 1 Media: 4 ] Devi fare il login per votare

Scheda a cura di Byron

SCHEDA

Titolo originale: Haikyu!! – (ハイキュー!!)

Titolo internazionale: Haikyu!!

Genere: serie tv – sportivo (pallavolo), slice of life, scolastico

Target: shounen

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Numero episodi: 25 (concluso)

Anno di uscita in Giappone: 2014

Tratto: 1° serie tv tratta dal manga “Haikyuu! L’asso del volley” di Haruichi Furudate

Director: Susumu Mitsunaka

Series Composition: Taku Kishimoto

Script: Taku Kishimoto, Takuya Satō, Toshimitsu Takeuchi

Character design: Takahiro Kishida

Music: Asami Tachibana, Yuki Hayashi

Studios: Production I.G

Titolo in Italia: Haikyu!!

Anno di pubblicazione in Italia: 2016

Trasmissione tv: trasmesso dalla tv Man-ga (Sky) in versione sottotitolata

Trasmissione tv online: no

Censura: no

Edizione italiana: Yamato Video (non disponibile in home video)

Sigle:

Opening

1: “Imagination” by SPYAIR (eps 1-13)

2: “Ah Yeah!” by Sukima Switch (eps 14-25)

Ending

1: “Tenchi Gaeshi” by NICO Touches the Walls (eps 1-13)

2: “Leo” by tacica (eps 15-25)

Trailer



TRAMA

Per Shouyou Hinata cambia tutto il giorno in cui vede la sua prima partita di pallavolo. Nonostante la sua bassa statura, decide di diventare “il piccolo gigante” di quello sport.

Una volta arrivato alle superiori entra nel club di pallavolo dello Kurasuno, dove incontra il forte giocatore Tobio Kageyama.

IMMAGINI clicca per ingrandire

DOPPIATORI

Doppiatore giapponese – personaggio

Ayumu Murase – Shouyou Hinata

Kaito Ishikawa – Tobio Kageyama

Daisuke Namikawa – Tōru Oikawa

Hiroki Matsukawa – Takanobu Aone

Hiroshi Kamiya – Ittetsu Takeda

Hiroyuki Yoshino – Hajime Iwaizumi

Kaori Nazuka – Kiyoko Shimizu

Kazunari Tanaka – Keishin Ukai

Kouki Uchiyama – Kei Tsukishima

Miyu Irino – Kōshi Sugawara

Nobuhiko Okamoto – Yū Nishinoya

Satoshi Hino – Daichi Sawamura

Sōma Saitō – Tadashi Yamaguchi

Yoshimasa Hosoya – Asahi Azumane

Yūichi Nakamura – Tetsurō Kuroo

Yuu Hayashi – Ryūnosuke Tanaka

Yuuki Kaji – Kenma Kozume

OPERE RELATIVE

Manga

– Haikyuu! L’asso del volley – opera capostipite

– Let’s! Haikyuu!? – spinoff comico

Anime, Serie tv

2- Haikyuu!! Second Season

3- Haikyuu!! Third season

4- Haikyu!! To the top

5- Haikyu!! To The Top 2

Anime

– Haikyuu!! OVA – oav

– Haikyu: Riku vs Ku – oav

– Haikyuu!! Movie 1: Owari to Hajimari – film d’animazione

– Haikyuu!! Movie 2: Shousha to Haisha – film d’animazione

– Haikyuu!! Movie 3: Sainou to Sense – film d’animazione

– Haikyuu!! Movie 4: Concept no Tatakai – film d’animazione

Light Novel

– Haikyu!!

LINK inerenti alla serie

Materiale su “Haikyu!!” presente sul sito:

RECENSIONI