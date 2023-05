Uscite MANGA e MANHWA – MAGGIO 2023

5 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)



A cura di Marichan.

In questo sito abbiamo deciso di segnalare solo le uscite certe prese direttamente dai siti e dai canali social delle varie case editrici. Ogni volta che ci saranno novità, la lista verrà aggiornata (non tutte le case editrici mettono subito disponibile l’elenco delle uscite del mese).

– STARS COMICS –

10 Maggio

CLAYMORE NEW EDITION n. 7

€ 5,90

GOODBYE, ERI – Novità del mese!

€ 5,90 – disponibile anche la deluxe a € 10,90

KAMISAMA KISS NEW EDITION n.5

€ 9,00

SCUM’S WISH n. 4

€ 6,50

THE TUNNEL TO SUMMER, THE EXIT OF GOODBYES: ULTRAMARINE n. 1 – Novità del mese!

€ 6,50 – disponibile anche la deluxe a € 11,50

YURI IS MY JOB! n. 1 – Novità del mese!

€ 6,50

YURI IS MY JOB! n. 2 – Novità del mese!

€ 6,50

17 Maggio

ADOU n. 5

€ 7,50

DETECTIVE CONAN NEW EDITION n. 35

€ 6,50

DRAGON BALL ULTIMATE EDITION n. 13

€ 15,00

RECORD OF RAGNAROK n. 15

€ 6,50 – disponibile anche limited edition a € 8,90

SANCTUARY n. 6

€ 15,00

SHIRAYUKI DAI CAPELLI ROSSI n. 21

€ 5,90

THERAPY GAME RESTART n. 2

€ 6,50

TO YOUR ETERNITY n. 18

€ 5,90

TRILLION GAME n. 3

€ 6,90

WELCOME TO THE BALLROOM n. 3

€ 5,90

24 Maggio

A SIGN OF AFFECTION n. 6

€ 5,90

DEMON SLAYER – KIMETSU NO YAIBA OFFICIAL FANBOOK n. 2

€ 19,90

DRAGON BALL SUPER n. 19

€ 5,50

FAIRY TAIL COLLECTION n. 11

€ 26,00 – Contiene “Fairy Tail” voll. 59-63

FINCHÉ MORTE NON CI SEPARI n. 4

€ 6,50

FROM THE RED FOG n. 3

€ 6,50

I AM BLACKPINK – Novità del mese!

€ 17,90

I AM BTS – Novità del mese!

€ 17,90

KAIJU No. 8 n. 8

€ 5,50

LET’S HAIKYU!? n. 1 – Novità del mese!

€ 5,20

RUROUNI KENSHIN PERFECT EDITION n. 8

€ 9,00

SANPEI IL RAGAZZO PESCATORE TRIBUTE EDITION n. 6

€ 12,00

SWEET HOME n. 6

€ 12,90

THE BOXER n. 2

€ 13,90

YONA LA PRINCIPESSA SCARLATTA n. 38

€ 5,20

31 Maggio

AYAKASHI TRIANGLE n. 4

€ 5,90

DRAGON BALL SUPER – SUPER HERO – ROMANZO – Novità del mese!

€ 15,00

EDENS ZERO n. 18

€ 5,50

I WANT TO BE THE WALL n. 1 – Novità del mese!

€ 7,50

MY HERO ACADEMIA TEAM UP MISSION n. 4

€ 5,20

SHAMAN KING FLOWERS n. 5

€ 6,50

UZAKI-CHAN WANTS TO HANG OUT! n. 8

€ 6,50

WITCH WATCH n. 1 – Novità del mese!

€ 5,90

RISTAMPE

– Dragon Ball Full Color: La saga del giovane Goku 1, 2, 6

– Dragon Ball Full Color: La saga dei Saiyan 2, 3

– Dragon Ball Full Color: La saga dei cyborg e di Cell 2, 4, 5

– Dragon Ball Full Color: La saga di Majin Bu 2, 3, 4, 6

– Dragon Ball GT Anime Comics: La saga dei Draghi Malvagi 1, 2, 3

– Le Bizzarre Avventure di Jojo – Stardust Crusaders 1

– Le Bizzarre Avventure di Jojo – Phantom Blood 1

– Le Bizzarre Avventure di Jojo – Battle Tendency 1, 4

– Le Bizzarre Avventure di Jojo – Steel Ball Run 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16

– Vinland Saga 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26

– My Hero Academia Smash!! 1, 2, 3, 4, 5

– Pretty Guardian Sailor Moon New Edition 1

– Pretty Guardian Sailor Moon Short Stories New Edition 1, 2

– Codename Sailor V 1, 2

– Vigilante: My Hero Academia Illegals 1, 2, 4, 5

– PLANET MANGA (PANINI) –

01 Maggio

Bentornato, Alice 3

7.00€

Eden – Ultimate Deluxe Edition 6

24,00 €

Eyeshield 21 – Complete Edition 12

14,90

Giant Killing 55

5,50 €

Guitar Shop Rosie 1 – Novità del mese!

variant – 7.50€

L’usuraio 40

9.00€

Mieruko-chan 3

7.00€

Moonlight Mile Ultimate Edition 2

16.00€

My Home Hero 5

7.00€

No Love Zone 4

14,90 €

Proteggi la Mia Terra 12 – nuova edizione

7,90 €

Sasaki e Miyano 7

7.00€

The Witcher Ronin – Novità del mese!

7.00€

Tricks Dedicated to Witches 3

7.00€

Una bistecca nella shitamachi – Novità del mese!

19.90€

World’s Finest Assassin Gets Reincarnated in Another World as an Aristocrat 3

7.00€

RISTAMPE

– Amarsi, Lasciarsi 3, 4

– Ken il guerriero 17, 18, 19, 20, 21

– Sidooh 14

– Strobe Edge 3, 4

– Vagabond 20, 21

– Monster Deluxe 2

04 Maggio

Yu-Gi-Oh! Complete Edition 5

14,90 €

Fulltemal Alchemist – 20th Anniversary Book – Novità del mese!

Artbook 12,00 €

RISTAMPE

– Bleach 71

– Bleach 15

– Bleach 14

– Bleach 13

– Bleach 7

– Seraph of the End 2

– Seraph of the End 1

– Boruto: Naruto Next Generations 3

– Naruto il Mito 72

– One-Punch Man 11

– Noragami 19

– Noragami 18

10 Maggio

Shangri-La Frontier 8

5,20 € – variant 8,20 €

The Elusive Samurai 4

5,20 €

Sakura, Saku 2

5,20 €

Shy 10

5,20 €

Aragane No Ko – Diamond In The Rough 4

5,20 €

Kei X Yaku: Dangerous Buddy 1 – Novità del mese!

3,99 € – variant 7,00 €

Hinowa Ga Crush! 8

5,20 €

Sakamoto Days 7

5,20 €

D. Gray-Man 28

5,20 €

Konosuba! – This Wonderful World 14

5,20 €

20th Century Boys 12 (Special) – ultimo numero!

10,90 €

Togen Anki: Sangue Maledetto 5

5,20 €

Evol 1 – Novità del mese!

7,90 €

True Beauty 1 – Novità del mese!

14,90 €

RISTAMPE

– Saint Seiya: I Cavalieri dello Zodiaco – The Lost Canvas 2

– L’Attacco dei Giganti 1

– J POP –

04 Maggio

Tabi – The Journey of Life – novità del mese!

14,00 €

Nuvole a Nord-Ovest 6

7,50€

Tsubasa Tamaguchi Art Bundle – novità del mese!

(Blue Period 13 + Nude Model + gadget)

Radiant 17

7,50 €

Tokyo Revengers Toman Pack 3

Dance Dance Danseur 14

Ristampe

Sun Ken Rock 6, 9 e 20

tokyo ghoul 5 e 7

Alice in borderland 1

La ragazza bruciata – Box

Komi can’t communicate 20-25

Uscite digitale

Blue Period 13

Oshi no Ko – My Star 7

Sword Art Online novel 14 e 15

(uscite non complete)

– GOEN –

Grand Blue 2

6.50€

Idaten: Gli dei in tempo di pace 1 – Novità del mese!

6.50€

Junjo Romantica 8

5.95€

La casa del sole 3

5.95€

La vendetta di Masamune 8

6.95€

Momogumi Plus Senki 20

6.50€

Monkey Peak 3

7.50€

Pandora in the Crimson Shell – Ghost Urn 4

5.95€

Ridendo tra le nuvole 4

6.50€

Star Crossed 2

5.95€

Una stanza di felicità 7

7.50€

W Juliet 2

5.95€

– FLASHBOOK –

BENA 3

€ 7,50

GIVEN 8

€ 6,90

– MAGIC PRESS –

Cosmetic Playlover 6

Skip Beat! 26

36000 secondi al giorno 6

La principessa sacrificale e il re delle bestie 11

Last Game 10

Tsukimichi Moonlit Fantasy 4

Katekyo! 2

Home – novità del mese!

L’inganno di Freya 8

The Eminence in Shadow 7

Re:Monster 1 – novità del mese!

La casa dove tutti fanno s-sso tranne me – novità del mese!

– DYNIT –

I Semi dell’Eros 5

12.90€

Beck New Edition 10

12.90€

Fool Night 4

12.90€

GTO: Paradise Lost 18

6.90€

Honey Bitter BOX 1-14 – Novità del mese!

112.00€

Manshu Opium Squad 2

12.90€

PPPPPP 1 – Novità del mese!

12.90€

Saturn Return 7

12.90€

Snowball Earth 3

12.90€

– HIKARI –

Ai City – La Notte dei Cloni 2 – ultimo numero!

€ 12,90

Gli Strani Casi del Professor Munakata 5

€ 12,90

Jigoku no Senki – Il Demone Funesto 3 – ultimo numero!

€ 12,90

Onigoroshi 2

€ 7,50

Jinmen 4

€ 7,50

Susano Oh 4

€ 14,90

Mother Parasite 2

€ 7,50

Gen di Hiroshima 4

7.50€

– ISHI PUBLISHING –

In gita alla spiaggia per nudisti!! – Novità del mese!

14.00 €

– TOSHOKAN –

Vino di zucca 1 – Novità del mese!

6,90 €

Yan 1 – Novità del mese!

6,90 €

I Difensori del Confine 1 – Novità del mese!

7,90 €

La biblioteca sotterranea e altri racconti – Novità del mese!

6,90 €

Estate infinita – Novità del mese!

6,90 €

Great trailers 1 – Novità del mese!

6,90 €