uscite ANIME HOME VIDEO e CINEMA – MAGGIO 2023

A cura di Marichan.

In questo sito abbiamo deciso di segnalare solo le uscite certe prese direttamente dai siti e dai canali social delle varie case editrici. Ogni volta che ci saranno novità, la lista verrà aggiornata (non tutte le case editrici mettono subito disponibile l’elenco delle uscite del mese).

THE FIRST SLAM DUNK – Novità del mese!

film d’animazione di Takehiko Inoue, Yasuyuki Ebara (Giappone) – il 10 maggio in versione sottotitolata, e dall’11 al 17 maggio in versione doppiata in italiano

PLAN 75 – Novità del mese!

film di Chie Hayakawa (coproduzione Giappone, Francia, Filippine) – dal 11 maggio

DINYT

Jujutsu Kaisen 1 – Novità del mese!

Cofanetto Dvd o Bluray – Episodi 01 a 13

Bleach – Arc 10-11

Cofanetto Dvd o Bluray – saga “Arrancar vs Shinigami, The Past” – Eps 190 – 212

YAMATO VIDEO

Lupin III – Tv Movie Collection “1998 – 2000” – Novità del mese!

Cofanetto Dvd o Bluray – contiene i 3 film “TOKYO CRISIS – MEMORIES OF BLAZE“, “L’AMORE DA CAPO – FUJIKO UNLUCKY DAYS“, “1$ MONEY WARS“.

ANIME FACTORY

Liz e L’uccellino azzurro – Novità del mese!

Dvd o Bluray – edizione standard