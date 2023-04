uscite ANIME HOME VIDEO e CINEMA – APRILE 2023

5 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

In questo sito abbiamo deciso di segnalare solo le uscite certe prese direttamente dai siti e dai canali social delle varie case editrici. Ogni volta che ci saranno novità, la lista verrà aggiornata (non tutte le case editrici mettono subito disponibile l’elenco delle uscite del mese).

SUPER MARIO BROS – IL FILM – Novità del mese!

film d’animazione (coproduzione Usa – Giappone) – dal 5 aprile

SUZUME – Novità del mese!

film d’animazione di Makoto Shinkai – dal 27 aprile

DINYT

Made In Abyss 2: The Golden City Of The Scorching Sun Box – Novità del mese!

Collector’s Edition – Dvd o Bluray – Episodi 01 a 12

Hunter X Hunter Box 3 – Greed Island+Formichimere

(Eps.59-90) – cofanetto 5 Dvd o 5 Bluray

YAMATO VIDEO

Lupin III – Tv Movie Collection “1989 – 1991” – Novità del mese!

Combo (Bd + Dvd) – contiene i 3 film “BYE BYE LIBERTY SCOPPIA LA CRISI“, “IL MISTERO DELLE CARTE DI HAMINGWAY“, “RUBA IL DIZIONARIO DI NAPOLEONE“.

Detective Conan – Episode “One” – Novità del mese!

Combo (Bd + Dvd)

ANIME FACTORY

Goodbye, Donglees! – Novità del mese!

Dvd o Bluray – disponibile anche la Limited (Steelbook Blu-ray + 6 cards)