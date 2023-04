Uscite MANGA e MANHWA – APRILE 2023

5 2 Voti Vota l'opera (solo registrati)



A cura di Marichan.

In questo sito abbiamo deciso di segnalare solo le uscite certe prese direttamente dai siti e dai canali social delle varie case editrici. Ogni volta che ci saranno novità, la lista verrà aggiornata (non tutte le case editrici mettono subito disponibile l’elenco delle uscite del mese).

– STARS COMICS –

05 Aprile

ARIADNE IN THE BLUE SKY n. 17

€ 5,90

CLAYMORE NEW EDITION n. 6

€ 5,90

DOMANI IL PRANZO SEI TU n. 8

€ 6,50

IN THE CLEAR MOONLIT DUSK n. 4

€ 5,90

KAGUYA-SAMA: LOVE IS WAR n. 18

€ 6,50

KAMISAMA KISS NEW EDITION n.4

€ 9,00

VITA DA SLIME n. 20

€ 5,90

WHAT ABOUT TOMORROW – ASHITA WA DOCCHIDA! n. 1 – Novità del mese!

CON ILLUSTRATION CARD € 6,50 – disponibile anche VARIANT

12 Aprile

DEMON SLAYER – KIMETSU NO YAIBA n. 23 – ultimo numero!

disponibile in vari versioni

– normale € 5,20

– variant € 7,90

– limited edition con box € 29,90

DETECTIVE CONAN NEW EDITION n. 34

€ 6,50

DRAGON BALL ULTIMATE EDITION n. 12

€ 15,00

FANGS n. 2

€ 6,90

MAGICAL GIRL RISUKA n. 1 – Novità del mese!

€ 6,50

MIRACLE GIRLS n. 2

€ 8,00

MIX n. 17

€ 5,50

ONE PIECE NEW EDITION n. 98

€ 5,20

TAKOPI’S ORIGINAL SIN – BOX – CONTIENE I DUE VOLUMI E GADGET SPECIALI – Novità del mese!

€ 16,90

TAKOPI’S ORIGINAL SIN n. 1 – Novità del mese!

€ 6,50

TAKOPI’S ORIGINAL SIN n. 2 – Novità del mese!

€ 6,50

VANISHING MY FIRST LOVE n. 4

€ 6,50

19 Aprile

BUNDLE ONE PIECE n. 104 + DETECTIVE CONAN n. 102 + LIBRETTO SPECIALE

€ 10,40

DETECTIVE CONAN n.102

€ 5,20

HAIKYU!! COLLECTION n. 4

€ 31,20

INUYASHA WIDE EDITION n. 10

€ 9,95

MASHLE – STARTER PACK

contiene MASHLE voll.1-4. € 18,00

MASHLE n. 10

€ 5,20 – disponibile anche Variant € 7,90

ONE PIECE n.104

€ 5,20

SOLO LEVELING n. 12

€ 9,90

THE GOD OF HIGH SCHOOL n. 2

€ 12,90

TOKYO ALIENS n. 3

€ 6,50

TSUBAKI-CHO LONELY PLANET NEW EDITION n. 9

€ 5,90

26 Aprile

A COUPLE OF CUCKOOS n. 3

€ 5,90 – disponibile anche Variant € 8,90

BLUE BOX n. 3

€ 5,90

FOUR KNIGHTS OF THE APOCALYPSE n. 8

€ 5,20

I CAVALIERI DELLO ZODIACO – SAINT SEIYA FINAL EDITION n. 5

€ 7,00

MY HERO ACADEMIA n. 36

€ 5,20

RANKING OF KINGS n. 1 – Novità del mese!

€ 6,90

SHAMAN KING FLOWERS n. 4

€ 6,50

SHAMAN KING STARTER PACK

contiene i primi 4 volumi di SHAMAN KING FINAL EDITION con doppia sovraccoperta € 20,00

YURI IS MY JOB! BOX – Novità del mese!

PACK CON I PRIMI 2 VOLUMI, 2 STAND-UP FIGURE E DIORAMA IN OMAGGIO € 13,00

– PLANET MANGA (PANINI) –

01 Aprile

Amebe 1 – Novità del mese!

7.90€

Amebe 2

7.90€

Amebe 3

7.90€

Amebe 4

7.90€

Amebe BOX 1-4 – Novità del mese!

31.60€

Arpeggio of Blue Steel 23

9.00€

Marmalade Boy Ultimate Deluxe Edition 1 – Novità del mese!

12.90€

Natsume degli spiriti 28

9.90€

Shangri-La Frontier 7

5.20€ – disponibile anche la Expansion Pass 8.20€

Songgot 3

12.90€

RISTAMPE

– Ikigami 1

– L’Attacco dei Giganti 34

– Real 14

– Sidooh 13

– Strobe Edge 1, 2

– Togen Anki: Sangue Maledetto 2

– Vagabond 18, 19

06 Aprile

Spriggan – Cofanetto 2

30,00 € – COFANETTO CON LA SECONDA PARTE DI VOLUMI DELLA SERIE E UNA CARTOLINA DA COLLEZIONE

Spriggan 5

7,50

Spriggan 6

7,50

Spriggan 7

7,50

Spriggan 8

7,50

Proteggi la Mia Terra 11 – nuova edizione

7,90 €

21st Century Boys: Ultimate Deluxe Edition 12

14,90 €

Evangelation Illustrations – Novità del mese!

Artbook – 30,00 €

Nayight of the living Cat 2

7,00 €

RISTAMPE

– Bleach 74

– Black Clover 3, 11, 27

– Naruto 51, 52, 56, 58, 62

– Berserk Collection Serie Nera 21

13 Aprile

Black Clover 33

5,20 €

Fire Force 32

5,20 €

Deadpool Samurai 2

5,20 € – variant 6,65 €

Heart Gear 2

5,20 €

Demon Slave 8

5,20 €

Darwin’s Game 26

5,90 €

Undead Unluck 9

5,20 €

Agente 008 n. 18

5,20 €

Jujutsu Kaisen – Sorcery Fight 19

5,20 €

Togen Anki – Sangue Maledetto 1 – Novità del mese!

5,20 €

L’Attacco dei Giganti – Cofanetto NN. 31/34 Vuoto

7,90 €

L’Attacco dei Giganti – Cofanetto NN. 31/34 Pieno

30,00 €

RISTAMPE

– Saint Seiya: I Cavalieri dello Zodiaco – The Lost Canvas 1

20 Aprile

Wind Breaker 1 – Novità del mese!

7,50 €

Tenken – Reincarnato in una Spada 10

7,50 €

Skeleton Knight in Another World 3

7,00 €

Boy’s Abyss 6

7,00 €

Soul Eater Ultimate Deluxe Edition 4

13,00 €

Namaikizakari – Ma Che Sfacciato! 9

7,00 €

Marmalade Boy Ultimate Deluxe Edition 2

12.90€

Excuse me, Dentist! – It’s Touching Me! 5

7,00 €

Blue Lock 20

7,00 €

Blue Sky Complex 6

7,00 €

Chainsaw Man 12

5,20 € – variant 7,00 €

RISTAMPE

– Chainsaw Man 1 – a solo 1,00 €

27 Aprile

Yu-Gi-Oh! Complete Edition 5

14,90 €

World’s Finest Assassin Gets Reincarnated in Another World as an Aristocrat 3

7,00 €

Tricks Dedicated to Witches 3

7,00 €

Proteggi la Mia Terra 12 – nuova edizione

7,90 €

Sasaki e Miyano 7

7,00 €

Bentornato, Alice 3

7,00 €

No Love Zone 4

14,90 €

My Home Hero 5

7,00 €

Moonlight Mile Ultimate Edition 2

16,00 €

Giant Killing 55

5,50 €

L’Usuraio 40

9,00 €

Mieruko-Chan 3

7,00 €

Fulltemal Alchemist – 20th Anniversary Book – Novità del mese!

Artbook 12,00 €

Eyeshield 21 – Complete Edition 12

14,90 €

Eden – Ultimate Deluxe Edition 6

24,00 €

Berserk Deluxe 3

50,00 €

Una Bistecca a Shitamachi – Novità del mese!

Romanzo 19,90 €

Evol 1 – Novità del mese!

7,90 €

RISTAMPE

– Vagabond Deluxe 20, 21

– Sidooh 14

– Amarsi, Lasciarsi 3, 4

– Strobe Edge 3, 4

– Ken Il Guerriero: Le Origini Del Mito 17, 19, 20, 21

– J POP –

05 Aprile

La Conquista del Cielo – Novità del mese!

Canis 4 – The Speaker II

Il Mistero Di Ron Kamonohashi 4

The Rising of The Shield Hero 21

Dance Dance Danseur 13

Smile Down the Runway 12

12 Aprile

Love After World Domination 6

Ottoman 1 – Novità del mese!

Ice Guy & Cool Girl 3

La Nave di Teseo 3

Alice in Borderland 8

Kemono Jihen 16

Mission: Yozakura Family 11

Under Ninja 07

BJ Alex 13

19 Aprile

Suzume – Novità del mese!

romanzo

Ikki Mandala 1 – Novità del mese!

Il mio Son Goku 3

A Cruel God Reigns 02

My Dress-Up Darling – Bisque Doll 9

Rent A Girlfriend 14

Staygold 2

I Quattro Fratelli Yuzuki 6

26 Aprile

Devil lady 1 – Novità del mese!

12×16.9cm, 456 pagine, 12.00€

Tokyo Revengers Toman Pack 3

volume 26 e il Character Book 3

Choujin X 2

Initial D 2

I Am a Hero 13

Kingdom 57

BJ Alex 14

Chocolatier – cioccolata per un cuore spezzato 8

– GOEN –

Drifting Net Café 7

6.95€

Grand Blue 1 – Novità del mese!

6.50€ – Variant 3.50€

Il fantasma sadico 2

6.95€

La casa del sole 2

5.95€

La corte dei cento demoni 5

6.50€

La Leggenda di Oda Saburo Nobunaga 17

7.50€

Lady Vampira 3

6.50€

Le mie adorate maghette 1 – Novità del mese!

6.50€

Star Crossed 1 – Novità del mese!

5.95€ – Variant 3.50€

Sudore e Sapone 2

6.95€

Yokohama Shopping Blog 3

6.95€

RISTAMPE

– Alice Academy 30, 31

– Due come noi!! 6, 21, 30, 31

– I Miserabili 2

– L’ultimo viaggio delle ragazze 2, 3

– FLASHBOOK –

LOVE NEST 2ND n. 1 – Novità del mese!

€ 6,90

– MAGIC PRESS –

Il Ragazzo dietro la Mascherina 3

€6,90

– DYNIT –

Beck New Edition 9

12.90€

Border66 n.7

12.90€

Darwin’s Incident 3

12.90€

Il movimento della terra 2

12.90€

Memorie dall’isola ventaglio 3

12.90€

– HIKARI –

JK Haru – Sex Worker in Another World 4

€7,00

Saiyuki – L’epopea del re scimmiotto 5

€7,00

New Love New Life 2

€7,00

– IN YOUR FACE COMIX –

Insetti infernali – Novità del mese!

18.00€