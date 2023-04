manhwa – THE GOD OF HIGH SCHOOL – di Yong-Je Park

4 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

Scheda a cura di Han.

SCHEDA

Titolo originale: The God of High School – (갓 오브 하이스쿨)

Titolo internazionale: The God of High School

Autore: Yong-Je Park

Genere: avventura, azione, soprannaturale

Target: shounen

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Anno di pubblicazione in Corea: 2011 – 2022

Pubblicazione in Corea: webtoon (fumetto online interamente a colori) pubblicato sul sito della casa editrice Naver.

Dopo il successo online, la serie è stata pubblicata anche in versione cartacea.

Capitoli: 570 (concluso)

Volumi: 5 (concluso)

Titolo in Italia: The God of High School

Anno di pubblicazione in Italia: 2023 – in corso

Casa Editrice italiana: Star Comics

edizione tutta a colori, a 12,90 €

Traduzione: Yuni Roh

Volumi: 2 (in corso)

TRAMA

Il torneo “God of High School” è una competizione di arti marziali miste, i cui concorrenti sono esclusivamente studenti delle superiori, che possono partecipare solo tramite invito. In palio per il vincitore c’è la realizzazione di un suo desiderio, qualunque esso sia.

Ma a loro insaputa, tranne forse per il protagonista Jin Mori, c’è qualcosa di sinistro dietro le quinte dell’organizzazione.

IMMAGINI clicca per ingrandire

OPERE relative

Anime

– The God of High School – serie tv

RECENSIONI