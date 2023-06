manhua – ALL OF YOU – di Azha Liang

4 2 Voti Vota l'opera (solo registrati)

Scheda a cura di YuiHimawari.

SCHEDA

Titolo originale: Ke Zai Mei Yan Jian – (너의 각인)

Titolo internazionale: All of you – His Mark on Me – Engraved on My Heart

Autore: Azha Liang

Genere: manhua, sentimentale

Target: yaoi, shounen-ai

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Anno di pubblicazione in Cina: 2020 – 2021

Casa Editrice cinese: Kuaikan Manhua

Pubblicazione in Cina: webtoon (fumetto online interamente a colori) pubblicato sul sito della casa editrice Kuaikan Manhua. Dopo il successo online, la serie è stata pubblicata anche in versione cartacea.

Capitoli: 40 capitoli + prologo + epilogo (concluso)

Volumi: 4 (concluso)

Titolo in Italia: All of you

Anno di pubblicazione in Italia: 2022 – 2023

Casa Editrice italiana: Jundo

la serie è disponibile sia online sulla app ufficiale della Jundo, sia in volumi cartacei tutti a colori a 9,99 €

Volumi: 4 (concluso)

TRAMA

Qi Shi è un bel ragazzo, ma siccome ha una cicatrice sul viso, secondo le persone ha un’aria minacciosa e quindi non riesce ad avere delle relazioni e tantomeno a lavorare serenamente come fotografo. Ma un giorno incontra Nan Jue, che gli propone di aiutarlo ad avere un look diverso e un’aria meno cupa, e va a vivere anche a casa sua.

Grazie all’influenza di Nan, Qi comincia a relazionarsi in maniera un po’ più positiva con le persone con cui lavora, ma si scopre che i due erano compagni di classe alle elementari e che Nan ha un segreto… fino a quando riuscirà a nasconderlo a Qi?

OPERE relative

Manhua

– Starting With a Lie – spinoff

– Checkmate! Capture My Heart – spinoff

