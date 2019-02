A cura di Lexa

SCHEDA

Titolo originale: Remember – (记得)

Titolo internazionale: Remember

Autore: Benjamin

Genere: manhua – drammatico, psicologico, sentimentale, slice of life

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Anno di pubblicazione in Giappone: 2004

Casa Editrice giapponese: Heilongjiang Art Press

Volumi: 1 (concluso) – Fumetto interamente a colori

Titolo in Italia: Remember

Anno di pubblicazione in Italia: 2006

Casa Editrice italiana: Edizioni Di

Traduzione: Chiara Bruscoli

Volumi: 1 (concluso) – Fumetto interamente a colori

TRAMA

Il fumetto è ambientato nella subcultura “rock and roll” di Pechino, con due lunghi racconti, poi in coda varie illustrazioni dell’autore con sue riflessioni.

La prima storia parla di un ragazzo che vuole fare il fumettista, e che sta vivendo una storia d’amore complicata. Nella seconda uno studente arriva nella capitale dalla campagna, ma non riesce ad abituarsi alla città.

RECENSIONI

