manhwa – DEAR BENJAMIN – di Id, Top Jung

Scheda a cura di Sophitia

SCHEDA

Titolo originale: Dear Benjamin – (디어 벤자민)

Titolo internazionale: Dear Benjamin

Autore: storia di Id, disegni di Top Jung

Genere: azione, sentimentale, crimine

Target: yaoi

Rating: consigliato ad un pubblico adulto

Anno di pubblicazione in Corea: 2020 – in corso

Pubblicazione in Corea: webtoon (fumetto online interamente a colori) pubblicato sul sito della casa editrice BookCube, pagina ufficiale coreana (pagina visibile solo se registrati e maggiorenni).

Tratto: da una serie di romanzi

Capitoli: 37 (in corso) diviso in

– 1° Stagione: capitoli 1 – 22

– 2° Stagione: capitoli 23 – in corso

In Italia: inedito

Reperibilità in italiano: tradotto amatorialmente dal gruppo Nada Scan Yaoi.

Reperibilità: ufficialmente tradotto in inglese dalla Tappytoon, i primi capitoli sono leggibili gratis (poi si deve pagare).

TRAMA

Usa, città di San Diego. Isaac è il proprietario di un piccolo negozio di fiori, che una sera ha la sorpresa di vedere entrare Felix Felice, un famoso trafficante di armi.

Dopo quella visita, Felix si presenta più volte nel negozio, provandoci esplicitamente con il fioraio. Ma Isaac ha una situazione complicata: è un uomo braccato e in fuga, pieno di segreti.

Inoltre, anche se Felix non lo ha riconosciuto, i due si si sono già incontrati in Sud America quattro anni prima, e Isaac se lo ricorda ancora molto bene…

Questo fumetto è un “omegaverse” ovvero ambientato in una realtà parallela alla nostra, in cui però la popolazione è divisa in Alpha, Beta e Omega. Per una spiegazione, ecco una guida in italiano (sito esterno), anche se sul web si trovano diversi articoli al riguardo.

IMMAGINI clicca per ingrandire

RECENSIONI