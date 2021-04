manhua – STRAIGHT OR NOT – di Lie Star

0 0 Vota Vota l'opera (solo registrati)

Scheda a cura di Senpaii

SCHEDA

Titolo originale: Xiang Ru Yi Mu – Straight or Not – (어쩌면 남자가 더 좋을지도 몰라)

Titolo internazionale: Straight or Not

Autore: Lie Star

Genere: manhua – romance

Target: yaoi, shounen ai

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Anno di pubblicazione in Cina: 2019 – in corso

Pubblicazione in Cina: webtoon (fumetto online interamente a colori) pubblicato sul sito della casa editrice Bilibili.

Capitoli: 156 – in corso

In Italia: inedito

Reperibilità in italiano: tradotto amatorialmente in italiano da Manga Scanlation.

Reperibilità: ufficialmente tradotto in inglese dalla Webcomics.

TRAMA

È un attore divertente, solare e positivo. Mentre il direttore generale è composto, generoso e aggraziato.

Per una strana richiesta si ritrovano a fare un viaggio insieme per attrarsi a vicenda.

Ovviamente cosa dovrebbero fare?

Diventare amanti.

IMMAGINI clicca per ingrandire

RECENSIONI