manhwa – NO LOVE ZONE – di Danbi

SCHEDA

Titolo originale: Yeonae-jehan-guyeok – No Love Zone – (연애제한구역)

Titolo internazionale: Love Restriction Zone – No Love Zone

Autore: Danbi

Genere: sentimentale

Target: yaoi

Rating: consigliato ad un pubblico adulto

Anno di pubblicazione in Corea: 2019 – 2021

Pubblicazione in Corea: webtoon (fumetto online interamente a colori) pubblicato sul sito della casa editrice Ridibooks. Dopo il successo online, la serie è stata pubblicata anche in versione cartacea.

Capitoli: 64 (concluso) + side story

Volumi: 4 (concluso)

Titolo in Italia: No Love Zone

Anno di pubblicazione in Italia: 2023 – in corso

Casa Editrice italiana: Planet Manga

edizione tutta a colori, grande, a 14,90 €

Volumi: 4 (in corso)

TRAMA

Lee Eungyeom è un giovane impiegato ben visto dai colleghi, ma molto sfortunato in amore dato che finisce solo con buoni a nulla. Nonostante i suoi propositi di fare più attenzione, si innamora a prima vista del suo nuovo responsabile, Han Jihyeok.

Jihyeok sembra l’uomo ideale: bello, molto esigente a lavoro, ma allo stesso tempo gentile e amichevole. Ma sarà tutto oro quello che luccica?

