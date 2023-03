manhwa – JINX – di Mingwa

4 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

Scheda a cura di Sophitia.

SCHEDA

Titolo originale: Jinx – (징크스)

Titolo internazionale: Jinx

Autore: Mingwa

Genere: drammatico, sentimentale

Target: yaoi

Rating: consigliato ad un solo pubblico adulto

Anno di pubblicazione in Corea: 2022 – in corso

Pubblicazione in Corea: webtoon (fumetto online interamente a colori) pubblicato sul sito della casa editrice Lezhin. Curiosità: ne è già stata annunciata una versione cartacea (non ancora uscita), sia in coreano che in inglese.

Capitoli: 16 (in corso)

In Italia: inedito

Reperibilità: ufficialmente tradotto in inglese da Lezhin.

TRAMA

Joo Jaekyung è un campione della MMA Fighting (boxe) noto per le sue capacità sportive ma anche per avere un carattere impossibile, tanto da aver anche mandato via in mal modo il suo fisioterapista. Al suo posto viene assunto Kim Dan, un ragazzo che ha una vita molto difficile ed un estremo bisogno di soldi.

Una sera Jaekyung lo chiama offrendogli cinquemila dollari… se dormirà con lui prima di ogni incontro. L’uomo ha infatti una rabbia repressa molto forte, e per non esagerare sul ring e non essere squalificato, cerca qualcuno che lo faccia “sfogare” a letto.

Nonostante non abbia esperienza, Dan ha talmente bisogno da ingoiare il suo orgoglio ed accettare. Ma per sua sfortuna, cadrà letteralmente dalla padella alla brace…

IMMAGINI clicca per ingrandire

LINK inerenti alla serie

Altre opere di Mingwa presenti sul sito:

Bj Alex manhwa

RECENSIONI