manhwa – BJ ALEX – di Mingwa

A cura di Sophitia

SCHEDA

Titolo originale: BJ Alex – (BJ 알렉스)

Titolo internazionale: BJ Alex

Autore: Mingwa

Genere: sentimentale, scolastico

Target: yaoi

Rating: consigliato ad un pubblico adulto (presenza di parecchie scene sessuali)

Anno di pubblicazione in Corea: 2017 – 2020

Pubblicazione in Corea: webtoon (fumetto online di solito tutto a colori; qua invece le vignette sono quasi tutte in in bianco e nero, con solo qualche particolare colorato) pubblicato sul sito della casa editrice Lezhin, pagina ufficiale coreana (pagina visibile solo se si registrati e adulti).

Capitoli: 86 (concluso)

Mentre la storia principale è finita, l’autore sta disegnando tutt’ora delle sidestory, dedicate ad altri personaggi.

In Italia: inedito

Reperibilità: tradotto ufficialmente in inglese dalla stessa casa editrice Lezhin (pagina visibile solo se si registrati e adulti).

TRAMA

Dong-gyun è un universitario solitario, timido e un po’ frustrato; che ha come unico “sfogo” guardare tutte le notti lo spettacolo live di un cam-boy che si fa chiamare BJ Alex; un uomo che, con indosso una maschera, si spoglia in diretta per ricevere donazioni online da chi lo guarda.

Si è anche preso una cotta per questo misterioso ragazzo, ma capisce che è una cosa assurda, dato che non conosce nemmeno il suo volto.

Una sera, mentre è fuori a bere con dei colleghi, Dong-gyun finisce per ubriacarsi; e viene aiutato da un ragazzo presente nel locale, Jiwon Sunbae, che frequenta la sua stessa università.

Per una serie di coincidenze, scopre poi che questa persona….è proprio il suo idolo Bj Alex!

Inizialmente pensa di essere davvero fortunato, ma Alex non è esattamente come lo aveva immaginato, inoltre Sunbae è parecchio arrabbiato che qualcuno abbia scoperto il suo segreto…

La storia inizialmente è comica, poi prende una piega più seria.

