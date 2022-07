manga – COSMETIC PLAYLOVER – di Sachi Narashima

3 2 Voti Vota l'opera (solo registrati)

SCHEDA

Titolo originale: Cosmetic Playlover – (コスメティック・プレイラバー)

Titolo internazionale: Cosmetic Playlover

Autrice: Sachi Narashima

Genere: sentimentale

Target: yaoi

Rating: consigliato ad un pubblico adulto

Anno di pubblicazione in Giappone: 2018 – in corso

Casa Editrice giapponese: Libre

Rivista: Magazine Be x Boy

Volumi: 6 (in corso)

Titolo in Italia: Cosmetic Playlover

Anno di pubblicazione in Italia: 2022 – in corso

Casa Editrice italiana: Magic Press

edizione con sovracopertina, a 7,90 €

Traduzione:

Volumi: 1 (in corso)

TRAMA

Natsume è un commesso di un elegante negozio che si occupa di cosmetici e trucchi; e sta addestrando il suo kohai Toma, un ragazzo bellissimo che, nonostante il suo scarso impegno, ha una percentuale superiore di vendite alle sue.

Fra rivalità e sesso, la storia si tinge di toni misteriosi quando in negozio giungono strane telefonate mute.

