manga – OSHI NO KO: My Star – di Aka Akasaka, Mengo Yokoyari

4 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

Scheda a cura di Marichan

SCHEDA

Titolo originale: Oshi no Ko – (推しの子】)

Titolo internazionale: My Star – Favorite Girl – My Idol’s Child

Autore: scritta da Aka Akasaka e illustrata da Mengo Yokoyari

Genere: drammatico (inizia con toni comici, ma poi diventa serio) mistero, soprannaturale, mondo dello spettacolo, psicologico

Target: seinen

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Anno di pubblicazione in Giappone: 2020 – in corso

Casa Editrice giapponese: Shueisha

Rivista: Shuukan Young Jump

Volumi: 7 (in corso)

Titolo in Italia: Oshi no Ko – My Star

Anno di pubblicazione in Italia: 2022 – in corso

Casa Editrice italiana: JPop

edizione con sovracopertina, a 6,50 €

Traduzione: Davide Campari

Volumi: 2 (in corso)

TRAMA

Ai Hoshino è una idol di 16 anni ammirata da molti, tra cui il medico Goro che lavora come ginecologo in una piccola clinica in campagna. E proprio lì un giorno arriva Ai in incognito, incinta di due gemelli, per partorire di nascosto (perchè i fan non hanno pietà per gli idoli che “li tradiscono” fidanzandosi o avendo figli). Goro gli presta tutto l’aiuto possibile, ma una sera viene pugnalato alle spalle da una figura incappucciata.

Proprio in quel momento Ai partorisce e, per uno strano caso del destino, Goro si reincarna in uno dei gemelli. Si ritrova così bambino, ma con la mente di un adulto. Il suo nuovo nome è Aquamarine (Aqua), mentre la sorella gemella viene chiamata Ruby.

I due gemelli crescono lontani dai riflettori, con Ai che continua le sue attività di idol tenendo nascosti i figli. Ma un evento drammatico cambia tutto. E i due, anche se solo bambini, decidono di diventare loro stessi celebrità e farsi strada in un mondo falso e marcio, per capire cosa è successo.

IMMAGINI clicca per ingrandire

OPERE RELATIVE

Anime

– Oshi no Ko – serie tv (annunciata)

LINK inerenti alla serie

Altre opere di Aka Akasaka presenti sul sito:

RECENSIONI