Uscite MANGA e MANHWA – GENNAIO 2023

A cura di Marichan.

In questo sito abbiamo deciso di segnalare solo le uscite certe prese direttamente dai siti e dai canali social delle varie case editrici. Ogni volta che ci saranno novità, la lista verrà aggiornata (non tutte le case editrici mettono subito disponibile l’elenco delle uscite del mese).

– STARS COMICS –

04 Gennaio

CLAYMORE NEW EDITION n. 3

€ 5,90

DEMON SLAYER – KIMETSU NO YAIBA LIBRO DA COLORARE – ROSSO n. 1 – Novità del mese!

€ 7,90

DR.STONE n. 22

€ 5,20

FOUR KNIGHTS OF THE APOCALYPSE n. 6

€ 5,20

I CAVALIERI DELLO ZODIACO – SAINT SEIYA FINAL EDITION n. 3

€ 7,00

ONE PIECE 103

€ 5,20

RABBITS’ FOREST n. 2

€ 6,50

SHAMAN KING RED CRIMSON n. 4

€ 5,90

UZAKI-CHAN WANTS TO HANG OUT! n. 7

€ 6,50

11 Gennaio

ARIADNE IN THE BLUE SKY n. 16

CON MINI SHIKISHI IN OMAGGIO € 5,90

BAKEMONOGATARI – MONSTER TALE n. 16

€ 6,50

JAGAN n. 14 – ultimo numero

€ 5,90

KAGUYA-SAMA: LOVE IS WAR n. 17

€ 6,50

KAMISAMA KISS NEW EDITION n. 1 – Novità del mese!

€ 9,00

REQUIEM OF THE ROSE KING n. 17 – ultimo numero

€ 4,90

VITA DA SLIME n. 19

€ 5,90

18 Gennaio

DETECTIVE NEW EDITION 31

€ 5,90

DRAGON BALL ULTIMATE EDITION n. 9

€ 15,00

IN THE FLOW OF TIME BOX – Novità del mese!

DUE VOLUMI + ILLUSTRATION CARD € 13,00

NOAH OF THE BLOOD SEA n. 4

€ 6,90

RECORD OF RAGNAROK n. 13

€ 6,50

SANCTUARY n. 4

€ 15,00

SANPEI IL RAGAZZO PESCATORE TRIBUTE EDITION n. 4

€ 12,00

SHIRAYUKI DAI CAPELLI ROSSI n. 19

€ 5,90

TRILLION GAME n. 2

€ 6,90

25 Gennaio

CREAMY MAMI – LA PRINCIPESSA CAPRICCIOSA n. 7 – ultimo numero

€ 5,50

DEMON SLAYER – KIMETSU NO YAIBA n. 22

€ 5,20

DRAGON BALL SUPER n. 18

€ 5,50

FINCHÉ MORTE NON CI SEPARI n. 2

€ 6,50

FROM THE RED FOG n. 1 – Novità del mese!

€ 6,50

MASHLE n. 9

€ 5,20

MOBILE SUIT GUNDAM 0083 – REBELLION n. 17

€ 6,50

RUROUNI KENSHIN PERFECT EDITION n. 6

€ 9,00

SOLO LEVELING n. 11

€ 9,90

SWEET HOME n. 4

€ 12,90

TOKYO ALIENS n. 1 – Novità del mese!

€ 5,90

TSUBAKI-CHO LONELY PLANET NEW EDITION n. 6

€ 5,90

YUKO – Novità del mese!

€ 18,00

30 Gennaio

A COUPLE OF CUCKOOS – Novità del mese!

CONFANETTO CON PRIMI DUE VOLUMI + TRE ILLUSTRATION CARD + UN MINI-SHIKISHI + UNA STAR CARD € 15,90

BLUE BOX – Novità del mese!

COFANETTO CON I PRIMI DUE VOLUMI E GADGET ESCLUSIVI € 15,90

CLAYMORE NEW EDITION n. 4

€ 5,90

EDENS ZERO n. 17

€ 5,50

MY HERO ACADEMIA n. 35

€ 5,20

ONE PIECE QUIZ BOOK n. 3

€ 6,50

SHAMAN KING FLOWERS n. 1 – Novità del mese!

€ 6,50

WHAT ABOUT TOMORROW – ASHITA WA DOCCHIDA! n. 1 – Novità del mese!

€ 6,50

– PLANET MANGA (PANINI) –

12 Gennaio

Heart Gear 1 – Novità del mese!

12,90 €

Twin Star Exorcists 28

5,20 €

Boruto: Naruto Next Generations 18

5,20 €

Konosuba! – This Wonderful World 12

5,20 €

20th Century Boys Ultimate Deluxe Edition 11

14,90 €

26 Gennaio

Ichi The Killer 8

6,50 €

Neon Genesis Evangelion Collector’s Edition 4

14,90 €

Berserk deluxe 2

50,00 €

Real 9

ristampa 5,00 €

Master Keaton 12

14,90 €

Yu-Gi-Oh! Complete Edition 4

14,90 €

Una Bistecca a Shitamachi – Novità del mese!

14,90 €

Sidooh 11

ristampa 7,00 €

Valmont : Le Relazioni Pericolose Deluxe – Novità del mese!

12,90 €

Eyeshield 21 – Complete Edition 10

14,90 €

Namaikizakari – Ma Che Sfacciato! 7

7,00 €

– J POP –

05 Gennaio

Komi can’t communicate 25

Dance Dance Danseur 10

Miss Kobayashi’s Dragon Maid 12

Non tormentarmi, Nagatoro 13

11 Gennaio

Dandadan 4 (+ limited con calendario)

Happy of the end 2

Kakegurui 15

Made in Abyss 11

Smile Down The Runway 9

Fenrir 2

18 Gennaio

Garon 2

Frieren, oltre la fine del viaggio 9

Dada Adventure 3

Oshi No Ko – My Star 6

BJ Alex Box vol. 11-12

Overlord 16

Black Jack 11

Tableau Gate 24

25 Gennaio

Insomniacs After School 1 – Novità del mese!

Hiraeth Box – Novità del mese!

I am a Hero 10

Shadows House 11

Amanchu 17 – ultimo numero

Squalificati – Ranger Reject 4

30 Gennaio

Tokyo Revengers Pack 2 (Tokyo Revengers 23 + Character Book 2)

Il Mistero di Ron Kamonohashi 3

La Nave di Teseo 2

Sword Art Online Alicization – Novel 18

Call Of The Night 06

Blood Bank 4

Radiation House 11

Canis 3 – The Speaker 1

BJ Alex 11

– GOEN –

30 anni vergine mago 2

6.50€

30 anni vergine mago 3

6.50€

Bastardo 10 – ultimo numero

12.50€

Chihayafuru – Il gioco di Chihaya 1 – Novità del mese!

2.95€ (promozione per il solo primo numero)

Chihayafuru – Il gioco di Chihaya 2

6,50€

Così carina – Fly Me to the Moon 1 – Novità del mese!

6.50€

Così carina – Fly Me to the Moon 2

6.50€

Drifting Net Café 5

6.95€

Drifting Net Café 6

6.95€

Forza Genki! 31

6.95€

Gift 5

7.50€

Prison Experiment 10

7.50€

Stringimi 3

6.95€

Un mondo senza umani 3

6.50€

Barakamon 3

6.95€

Colpo mortale 6

6.95€

Corpi Solitari 1 – Novità del mese!

6.50€

Dead Mount Death Play 2

6.50€

Golden Days 4

12.50€

Il fantasma sadico 1 – Novità del mese!

6.50€

L’ascesa della bibliotecaria 1 – Novità del mese!

6.50€

L’assistente del mese 5

5.95€

L’ultimo viaggio delle ragazze 5

6.95€

La vendetta di Masamune 5

6.95€

Lady Vampira 1 – Novità del mese!

6.50€

Monkey Peak 1 – Novità del mese!

6.50€

Non mi stuzzicare, Takagi! 3

5.95€

Sei S o sei M? 1 – Novità del mese!

6.50€

Una stanza di felicità 6

W Juliet 1 – Novità del mese!

6.50€

RISTAMPE

– La vendetta di Masamune 1

– FLASHBOOK –

(non ancora annunciate)

– MAGIC PRESS –

Tra le braccia della primavera 14 – ultimo numero

6,90 €

Legami d’amore 4 – ultimo numero

6,90 €

36000 secondi al giorno 5

6,90 €

Last Game 8

6,90 € – anche variant

Skip Beat! 22

6.50€

Tsukimichi Moonlight Fantasy 2

6,90 €

L’harem alla fine dei mondi 2

6,90 €

– DYNIT –

Animal Crossing: New Horizons – Il diario dell’isola deserta 4

12.90€

Big GTO Deluxe Black Edition 12

9.90€

La stella dei Giants 5

24.90€

The Flavor Of Melon 2

12.90€

Beck New Edition 7

€12,90

Border 66 n.5

€12,90

Fool Night 2

€12,90

Memorie dall’Isola Ventaglio 2

€12,90

– HIKARI –

Gannibal Box Set

Box con i volumi 4, 5 e 6

– DOKUSHO –

Classroom of the Elite 1 – Novità del mese!

light novel – 13.00€

Kamiyama-san: cosa c’è nel sacchetto? 1 – Novità del mese!

light novel – 13.00€

– COCONINO PRESS –

La pianura del Kanto 3

24.00€

– BAO –

Contro Luce – Novità del mese!

7.90€