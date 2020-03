manga – AMANCHU! – di Kozue Amano

A cura di Anne

SCHEDA

Titolo originale: Amanchu! – (あまんちゅ!)

con il sottotitolo “All For Fun. Fun For All”

Titolo internazionale: Amanchu!

Autrice: Kozue Amano

Genere: commedia, scolastico, slice of life, sportivo

Target: shounen

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Anno di pubblicazione in Giappone: 2009 – in corso

Casa Editrice giapponese: Mag Garden

Rivista: Comic Blade

Volumi: 15 (in corso)

Titolo in Italia: Amanchu!

con il sottotitolo “All For Fun. Fun For All”

Anno di pubblicazione in Italia: 2013 – in corso

Casa Editrice italiana: GP Manga fino al numero 7, poi JPop dal 8 in poi

edizione con sovracopertina a 5,90 €

Volumi: 14 (in corso)

TRAMA

Futaba Oki è una ragazza di 16 anni che si è appena trasferita a Isu, una città sul mare; e dato che è molto riservata ha un po’ paura della nuova scuola. In classe si trova come compagnia di banco Hikari Kohinata, che è sempre allegra ed espansiva, e ama nuotare nel mare. Nonostante la diversità di carattere, le due fanno amicizia.

Le amiche entrano poi nel club di immersioni della scuola, inizialmente Futaba è intimorita, ma poi scoprirà quanto le piace quello sport, che l’aiuterà anche a farsi nuovi amici.

OPERE RELATIVE

Anime

– Amanchu – serie tv

– Amanchu! Special – oav

LINK inerenti alla serie

Materiale su “Amanchu!” presente sul sito:

Altre opere di Kozue Amano presenti sul sito:

Aqua manga

Aria manga

RECENSIONI